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Türkiye’nin turizm sektörü Kocaeli’de buluştu

GÜNDEM 12.01.2024, 12:42
Türkiye’nin turizm sektörü Kocaeli’de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm Master Planı eylem hedefleri arasında bulunan "Turizm Sektör Buluşması" son günde yapılan buluşmayla tamamlandıKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecileri işbirliğinde gerçekleşen “2. Turizm Sektör Buluşması” programının son günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli’nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması

amacıyla düzenlenen programın son gününe Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Emrah Özkul, Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, TÜRSAB Bölge Başkanı Aytekin Şahinbaş, KOTİD Başkanı Sadettin Acar ile yurt içi ve yurt dışından bölgeye gelen 150 seyahat acentesi temsilcisi katıldı. Programda konuşan Başkan Vekili Soydabaş, “Kocaeli medeniyetlere başkentlik yapmış, tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan bir şehrimizdir” dedi.

“TURİZM DESTİNASYONU KOCAELİ”

Sektör buluşmasının son gününde konuşma yapan Başkan Vekili Soydabaş, sözlerine Kocaeli’nin bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak başladı. Tarihi ve kültürel değerlerin de doğal güzellikler kadar kentlere hayat verdiğini söyleyen Soydabaş, “Kocaeli turizm açısından son derece değerli güzelliklere sahip. Yeşili, mavisi, kültürü ve tarihiyle herkesi kucaklıyor. Kocaeli’ni tanımak ve tanıtmak amacıyla şehrimize gelen misafirlere teşekkür ederim” diye konuştu. Vali Yardımcısı Kaya ve TÜRSAB Başkanı Şahinbaş ise paydaşlara ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

SEYAHAT ACENTALARI KOCAELİ’Yİ KEŞFETTİ

Kocaeli’nde turizmin gelişmesi için önem arz program kapsamında, seyahat acenteleri, şehrin birçok bölgesinde incelemelerde bulundu. İlk gün sivil mimarlık yapılarıyla dikkat çeken İzmit Tarihi Kapanca Sokak, Başiskele Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlık Ilıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Körfez Hereke Kalesi ziyaretleri yapan acenteler, ikinci gün ise Kartepe programıyla başladı. Gezi; Ayrı Gezegen Cam Teras, Gökyüzü Eli, kış turizmi potansiyeliyle dikkat çeken Kartepe Kayak Merkezi,  doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri olan Ormanya, Sekakamp ve Maşukiye ile devam etti. Organizasyonun son gününde ise seyahat acente temsilcileriyle şehirdeki turizm işletmelerinin Kongre Merkezi’nde kurulan stantlarda birebir görüşmeler ve karşılıklı işbirlikleri yapıldı.

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