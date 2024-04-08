Türkiye’nin taşınma haritası çıktı... Taşınmada kıyı şehirlere yoğun talep var

2023 yılına ait taşınma verileri ortaya çıtkı. 81 ilden 350 bine yakın nakliyat talebinin analizine göre talepler sırasıyla en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat depreminin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremi, mart ayında şehir içi taşınma hareketliliğin zirveye ulaşmasına neden oldu. Tüm yılı kapsayan şehirler arası taşınma trendinde ise büyükşehir unvanına sahip kıyı şehirlere yoğun bir talep olduğu görülüyor.

Deprem etkisiyle yaşanan taşınma talepleri mart ayı sonrasında yerini sezonsal taşınma taleplerine bıraktı. Taleplerde ikinci en yüksek artışın yaşandığı dönem, asgari ücret artışlarının ardından Temmuz ve Ağustos ayları oldu.

METROPOLLERDEN DENİZE KIYISI OLAN BÜYÜK ŞEHİRLERE

2023 yılı şehirler arası taşınma trendinde, büyükşehir unvana sahip kıyı bölgelerdeki iller başı çekiyor. Aralarında denize kıyısı bulunan Balıkesir, Samsun ve Ordu’nun da olduğu göç alan iller sıralamasında birinciliği Muğla alıyor.



Muğla’ya taşınma taleplerinde birinci sırada İstanbul, ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada İzmir yer alırken en yoğun göç Bodrum’a yaşanıyor.



Türkiye’nin Muğla’dan sonra en çok göç alan ikinci şehri Balıkesir’e en yoğun göç yine İstanbul’dan gerçekleşiyor. Balıkesir’e göçün dağılımına bakıldığında ise şehir merkezinden çok denize kıyısı olan yazlık ilçelerin tercih edildiği görülüyor. Balıkesir’e göç edenler en çok Edremit ve Ayvalık’ı tercih ediyor.



Armut verilerine göre Türkiye’nin en çok göç alan üçüncü şehri Karadeniz bölgesinden. Samsun’un deniz kıyısında yer alan ilçeleri Atakum ve İlkadım metropollerden göçün yoğunlaştığı ilçeler olarak öne çıkıyor.

3+1 VE ÜZERİ BÜYÜK EVLERE TALEP ARTIŞI

2023 yılında dikkat çeken bir başka gelişme ise büyük evlere yönelimdeki talep artışı oldu.

Türkiye genelinde 4+1 evlere taşınma talebi, bir önceki seneye göre yüzde 22 artışla rekor kırdı. 5+1 evlere talep yüzde 13, 3+1 evlere talep yüzde 10 arttı.



Verilerin detayına inildiğinde İstanbul’da büyük ev talebine karşılık veren ilçeler şöyle sıralandı: Kadıköy ve Pendik, 3+1 konut arayışının yöneldiği ilçelerde başı çekerken 4 ve üzeri oda sayısına sahip evlere taşınma talebinde ise taşınmanın yönü Başakşehir ve Beylikdüzü’ydü. Ankara’da, yüzde 26 büyüme ile en çok 5+1 ev tipleri tercih edildi. Çankaya açık ara fark ile büyük evlerde yaşamak isteyen Ankaralıların tercihi oldu.

İzmir, tercihini 2023 yılında 3+1 evlerden yana kullandı. 3+1 evler için Karşıyaka tercih edilirken 4 ve üzeri odalı evlerde yaşamak isteyenler şehirden uzaklaşarak Urla’ya taşınmaya karar verdi.