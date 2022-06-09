Türkiye’nin ilk Organik Pazarı 16'ncı yılında

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Türkiye’de sağlıklı ve güvenilir gıdanın yaygınlaşması için gösterdiği çabaların bir sonucu olarak 2006 yılında Şişli Belediyesi işbirliği ile kurulan Şişli Yüzde 100 Ekolojik Pazar 16. yılını kutluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Tarım zehirlerinin kullanılmadığı, tüm canlılar için adil bir üretim biçimiyle üretilen, sağlıklı ve organik sertifikalı ürünleri tüketicilerle buluşturan 0 Ekolojik Pazarlar’ın Türkiye’deki ilk örneği Şişli 0 Ekolojik Pazar 16. yıldönümünü etkinliklerle kutlayacak.

Pazar üreticileri, esnafı, müşterileri ve Buğday Derneği temsilcilerinin bir araya geleceği Feriköy’deki Şişli 0 Ekolojik Pazar’da, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek olan kutlamada çocuklarla fide dikimi, oyun ve üretim atölyeleri ile birlikte canlı müzik etkinliği yapılacak.

16. yılında 0 Ekolojik Pazar

Türkiye’nin ilk ekolojik pazarının kurulması için gereken yasal zeminin Buğday Derneği’nin çabalarının sonucu oluşmasının ardından ilk olarak Şişli 0 Ekolojik Pazar; Haziran 2006’da, 45 tezgâh ve doğayla uyumlu üretim yolunda bir araya gelen organik ürün sertifikası sahibi 23 üreticinin katılımı ile açıldı.

Ekolojik tarımın yaygınlaşması için yeni bir model oluşturan Şişli 0 Ekolojik Pazar’da, 16 yılda, çoğunluğunu üreticilerin oluşturduğu esnaf sayısı 83’e, tezgâh sayısı ise 330’a yükseldi. Şişli 0 Ekolojik Pazar kuruluşundan bu yana, Türkiye çapında art arda açılan ve sayısı 16’yı bulan diğer organik pazarların öncüsü ve modeli oldu.

Pazar, bugüne kadar oluşturduğu model sayesinde Ankara, Afyon, Eskişehir, Hatay, İzmir, Mersin ve Zonguldak gibi Türkiye’nin birçok farklı noktasından 900’ün üzerinde taze sebze ve meyve üreticisinin organik ürünlerini İstanbul halkı ile buluşturduğu bir alan yaratarak üreticiyle müşterinin arasındaki mesafenin azalmasını sağlıyor.

Şişli’nin ardından, İstanbul’un Kartal ve Bakırköy gibi farklı ilçelerinde, İzmit ve mevsimlik olarak Kayseri Kocasinan’daki beş ayrı noktada, Buğday Derneği danışmanlığında kurulan 0 Ekolojik Pazarlar’dan ekolojik ve zehirsiz gıdaya erişenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

