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Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu GUHEM’de takip edildi

GÜNDEM 19.01.2024, 15:51
Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu GUHEM’de takip edildi

Türkiye’nin uzay rüyası gerçek oldu. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. Uzay ve havacılık gönüllüleri de bu tarihi fırlatma anını canlı olarak Türkiye’nin uzay temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) takip etti.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin uzay çağı başladı. İlk astronot Alper Gezeravcı bu gece 14 gün sürecek uzay yolculuğuna çıktı. 19 Ocak Perşembe 00.49'da gerçekleştirilen fırlatma, ABD’nin Florida eyaletinden yapıldı. Türkiye böylece 2021’de ilan ettiği Milli Uzay Programı’nın ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaştı. Bu tarihi gece için BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nde önemli bir organizasyon düzenlendi. GUHEM’de fırlatma gününe özel dijital dev ekran kurulurken, gün boyunca özel video gösterimleri ve etkinlikler düzenlendi. Uzay ve havacılık konusunda meraklı olan gönüllüler tarihi fırlatmaya saatler kala merkezdeki yerlerini aldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fırlatma anını gençlerle birlikte takip etti. GUHEM’de bilim platformlarının destekleriyle düzenlenen canlı yayını ise 2 milyonu aşkın kişi izledi.

ALPER GEZERAVCI’NIN FOTOĞRAFI GUHEM EFSANELER DUVARINDA

Fırlatma saatleri yaklaştığında heyecanın zirveye ulaştığı gecede, Bursa protokolü ve gençler geri sayımı birlikte gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın fotoğrafı da GUHEM’deki efsaneler duvarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından asıldı.

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görevini başarıyla yerine getirmesi temennisinde bulundu. BTSO olarak 2013 yılında bir hayalle yola çıktıklarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye’nin vizyon projelerinden GUHEM’i hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, “Gecenin geç saatine rağmen gençlerimiz, ailelerimiz buradalar. Bu aslında bir anlamda gelecek nesillerimizin bilim ve teknolojiye olan merakını gösteriyor. Ülkemizin ilk uzay yolculuğu ve GUHEM’den alacakları ilhamla inşallah buradaki gençlerimiz arasından birçok bilim insanı ve astronot çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında ortaya koyduğu bu misyonu çok kıymetli buluyoruz.” dedi.

“GELECEKTEKİ UZAY ÇALIŞMALARI İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK”

İbrahim Burkay, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzay havacılığın ekonomi içerisinde büyük bir paya sahip olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye için bu alanın olmazsa olmazlar arasında yer aldığını dile getiren Başkanı Burkay, “Ülkemizin ilk insanlı uzay misyonu bu manada önemli bir kilometre taşı ve gelecekteki uzay çalışmaları için de ciddi bir motivasyon kaynağı olacak. Uzayda 14 gün boyunca kalacak Alper Gezeravcı 13 farklı deney yapacak. Bu deneylerin her biri ülkemizde yapılan birçok çalışmaya ışık tutacak. Biz çalışkan bir milletiz. Bu ilk adım ancak devamının da geleceğine inanıyoruz. Gençlerimize güveniyoruz.” dedi.

“MİLLETÇE TEK YÜREK OLDUK”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletçe tek yürek olarak, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na uğurladıklarını söyledi. Aktaş, “Hayatımdaki en önemli anlardan birisini yaşıyorum. Bu tarihi anın heyecanını GUHEM’de Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve hemşerilerimizle birlikte yaşadık. BTSO Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiği için. Ülkemizin geleceği çok güzel. Bugün Alper kardeşimiz bir ilk oldu. Uzay Vatan’da şanlı bayrağımızı dalgalandıracak Alper Gezeravcı’ya başarılar diliyorum. Bu gurur, bu başarı hepimizin. Devamının da geleceğine inanıyoruz.” dedi.

“BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ”

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ülke olarak büyük bir gurur yaşadıklarını vurguladı. Türkiye’nin bu noktaya gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendimize güvenmemiz lazım. Çok büyük bir şey başardık. Allah kısmet ederse ilk Astronotumuz 14 gün sonra tekrar aramıza katılacak ve orada yaşadıklarını bize anlatacak. Ülkemizin bundan sonra daha güzel şeyleri yapacağın yürekten inanıyorum." diye konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILI BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu GUHEM’de gençlerle birlikte izlediklerini söyledi. Türkiye için çok büyük bir an olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Bugünü hiç unutmayacağız. Türkiye'nin artık bilimde, uzay teknolojisinde, sanayide ve diğer alanlarda nasıl ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Türkiye Yüzyılı bilimin de yüzyılı olacak inşallah. Bu yüzyıl çocuklarımızın, gençlerimizin omuzunda yükselecek." dedi. GUHEM'in Bursa'nın ve Türkiye'nin bilim yolculuğunda kazandırılan çok önemli bir eser olduğunu ifade eden Tunç, GUHEM'e ilk kez geldiğini ve gurur duyduğunu belirterek buranın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

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