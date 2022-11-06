Türkiye’nin en ucuz ekmeği için Bursa Kestel'de buğdaylar toprakla buluştu

Bursa’da 3 yıldır 400 Gramı 1 TL’den Türkiye’nin en ucuz ekmeğini sofralarla buluşturan Kestel Belediyesi, dönem sonuna kadar ekmeğin fiyatından ve gramajından ödün vermemek için 1000 dönüm alana kendi buğdayını ekiyor.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi bünyesindeki tam teşekküllü fırınlarda hazırlanan 400 gramlık ekmekler, 3 yıldır 1 TL’den satılarak, vatandaşların sofrasıyla buluşuyor.

Türkiye’nin en ucuz ekmeği özelliğini taşıyan ekmek, özellikle dar gelirli ailelere büyük katkı sağlarken, artan ham madde fiyatları Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ı ve ekibini harekete geçirdi.

Kestel Belediyesi yıllık ihtiyaçları olan 800 ton unu elde edebilmek için kendi buğdayını ekme kararı aldı. 1000 dönümlük alanda 25 ton buğday tohumu ekimi, Ağlaşan Mahallesi’nde Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çakmak ve İlçe Protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Başkan Önder Tanır ve beraberindeki heyet, ilk buğday tohumlarlını toprakla buluşturdu.

1.2 Milyon liralık bir maliyetle yaklaşık 6 Milyon TL ciro yapmayı hedefleyen Kestel Belediyesi, önümüzdeki yılların un maliyetlerini tamamen ortadan kaldıracak ve elde edilen unun bir kısmını da ilçedeki fırıncılara uygun fiyattan satarak, fırıncılarında ekmek fiyatlarında indirime gitmesini sağlayacak.

İlk tohum ekiminin ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, pandemi döneminde sosyal ve gönül belediyeciliğinin vatandaşlara ve hemşehrilere dokunmanın tek ve en önemli yolu olduğunu kaydederek, "Vatandaşımızın sofrasına, ocağına, cebine biz yerel yönetimler olarak en ufak bir destek sağlayabiliyorsak o zaman gönül belediyeciliği yapmış oluruz o zaman rahat bir uyku uyuruz. Bizler de bu kapsamda Kestel Belediyesi olarak vatandaşımız için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde 3 sene önce 1.25 TL’den satılan ekmeği 1 TL’ye düşürdük. Ancak artan hammadde fiyatları maliyetleri oldukça yükseltti. Bizde ‘Kestel’e sözümüz var’ diye çıktığımız bu yolda hemşehrilermize verdiğimiz sözü tutmak adına ekmeğe zam ‘YOK’ dedik. Yaptığımız araştırma ve hesaplarla kendi buğdayımızı ekmeye karar verdik. Atıl bulunan tarım arazilerinin de aralarında bulunduğu 1000 dönüm alanda 25 ton buğday tohumu ekerek, kendi ihtiyacımız olan unu elde etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle ekmek için ihtiyacımız olan unun tamamını buradan elde edip, kalan unu ise ilçemizdeki fırıncı esnafımıza ulaştırarak maliyetlerini düşürüp, ekmekte indirime gitmelerini sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte bu alanı genişleterek toplamda bin 300 dönümde ekim yapıyor olacağız. Kendi öz kaynaklarımız ve tamamen kendi ekipmanımız, personelimiz ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İlk tohumları toprakla buluşturduk. Rabbim, buğdayları görmeyi nasip etsin" diye konuştu.

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