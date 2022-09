Türkiye’nin en büyük off-road yarışı Sakarya’da başlıyor

Sporun şehri Sakarya’da Türkiye’nin en prestijliotomobil sporu yarışıPetlas Türkiye Off-Road Şampiyonası bu hafta sonu start alacak. Otomobil sporu tutkunları Büyükşehir Spor Ada Tesisleri’nde ve belirli güzergâhlarda nefes kesen heyecana ortak olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, ev sahipliği yaptığı organizasyonla Türkiye’nin en büyük spor şehri olma iddiasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bisiklet, futbol, hentbol ve amatör sporlarda attığı güçlü adımlardan sonra bu kez otomobil sporları konusunda ilklere imza atıyor. Karaköy bölgesinde başlattığı yeni drag pisti ve dev tesis, ilk büyük müsabakasını ağırlıyor. Büyükşehir’in girişimleriyle 2021 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 9 Eylül’de başlıyor. Organizasyonla ilgili lansman programı Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde gerçekleştirildi.

Programa Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 54 Otomobil Sporları Kulübü üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Burada yarışla ilgili bilgi veren Yüce 70 araç, 70 pilot ve 4 takımın katılım sağlayacağı dev yarışın büyük bir heyecana sahne olacağını ifade etti.

Başkan Yüce, ayrıca ciddi bir aşama kaydedilen 260 dönüm arazi üzerine 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ile drift alanı olan ve 2 kilometrelik off-road ile motokros pistinin yanı sıra sosyal tesis ve tribün alanlarının yer aldığı Spor Ada Tesisleri’nde yapılacak olan bu yarışın sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Dev organizasyon 9 Eylül Cuma günü antrenmanlarla başlayacak, 11 ve 12 Eylül’de iki farklı ayak yarışıyla son bulacak. Sakarya’da yaşayan otomobil tutkunu binlerce sporsever yarışları Karaköy ile Kömürlük etaplarında hazırlanan alanlarda an be an takip edecek. Başkan Yüce, tüm Sakarya’yı alana bu heyecana ortak olmaya davet etti.

“Sakarya gurur duyacağı sporcular yetiştirdi”

Sakarya’nın dünyanın tanıdığı sporcuları yetiştirdiğine dikkat çeken Yüce, Büyükşehir’in yaptığı çalışmalardan bahsederken, “Sakarya pek çok spora ve başarılı sporcuya ev sahipliği yapan, ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Neredeyse her spor dalında şampiyonumuz, temsilcilerimiz var. Hepinizin bildiği Dünya Şampiyonu Sn. Vekilimiz Kenan Sofuoğlu Sakaryalı, onun izinden yürüyen kardeşimiz Toprak Razgatlıoğlu da Sakaryalı. Yine milli okçumuz, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz Sakaryalı. Bilardo konusunda bir otorite olan Dünya şampiyonu Semih Saygıner Sakaryalı. İsimleri saymakla bitiremeyiz. Malumunuz geçen haftalarda çok önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Avrupa’nın en modern ve donanımlı tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde Bike FEST kapsamında MTB Eliminatör Dünya Kupası gerçekleştirildi.” dedi.

Spor Müdürü Nevzat İnanç, "Sakarya'da spor faaliyetlerinin güçlendirilmesinde katkısı olan başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyoruz. Geçmişten bu yana Sakarya sporun hep merkezinde yer aldı. Bu organizasyonun da Sakarya'mızda yapılması prestij anlamında, spor şehri unvanı olan şehrimize yakışacaktır. Güzel, dostça bir yarış olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, "Sakarya'yı uluslararası spor arenasında temsil eden kulübümüzle 2021 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'na başlıyoruz. Bu başarının gerçekleşmesinde bizi destekleyen başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyoruz. Şampiyonanın 5. ayak yarışlarını hep birlikte heyecan içinde tamamlayacağız" dedi.