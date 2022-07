Türkiye’nin dış politikası masaya yatırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, önemli akademisyenlerin katılımıyla “Dünyadaki Stratejik Kasırga Karşısında Türk Dış Politikası” konulu konferans düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu yerleşkesinde düzenlenen konferansta, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla yeni kurulmak istenen dünya düzeninde Türkiye’nin dış politikada üstlendiği rol anlatıldı.

KAPSÜL Teknoloji Platformu yerleşkesinde gençlerin katılımıyla gerçekleşen konferansın moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz yaptı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Birol Akgün, insanlığın çok radikal değişimlerin yaşandığı olağanüstü bir dönemden geçtiğini ifade etti. Akgün, “2. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan büyük ekonomik, politik denge ve denklemler bitti. Güç, üretim, fikirler, teknoloji, sıklet merkezleri batı merkezli dünyadan batı dışı dünyaya doğru kaymaya başladı. Yeni dönemin en belirgin özelliği bu. Düne kadar bizim kitaplarda okumuş olduğumuz ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde ve diğer alanlarda bize ışık tutan teorileri çok daha dikkatli okumak ve zihnimizi bunların sınırlandırmasına izin vermemek gerekir. İşte biz İHA’lardan SİHA’lara kadar yapamayacağımız şeyleri yapabilir hale geldik. Düşleyemeyeceğimiz şeyleri düşleyebilir hale geldik.” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Şahin, küresel güçlerin Irak, Suriye, Lübnan ve İsrail hattı üzerinde bilerek tepindiklerini belirterek, “Bu hat bizim hemen güneyimiz. Bu hattın özelliği; İmam-ı Azam hattı olmasıdır. Bu hat, Selahaddin Eyyübi hattıdır. Bu hat, Yavuz Sultan Selim hattıdır. Bu hat güçlü olduğunda sadece Türkler güçlü olmuyor, İslam dünyası da güçlü oluyor. Ama bu hattı yıktığınızda İslam dünyası parçalanıyor. Son yıllarda bu hat üzerinde savaş sürdürüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Zakir Avşar, “Biz bir şey başaramayız, üretemeyiz, biz yapamayız başkası yapar gibi bir anlayış var bizde. Oysaki Türkiye yıllardır bunu yıkıp geçiyor artık. Böyle bir şey yok. Türkiye her şeyi yapan, her şeyi başaran, her şeyi daha da iyi yapabilecek olan bir ülke. Artık Türkiye bizim zihnimizdeki kalıplara da sığmayan bir ülke. İşte bizim siyasetimizin temel problemlerinden birisi de Türkiye’nin bu gerçeğini bir türlü okuyamıyorlar.” dedi.

Prof. Dr. Salih Yılmaz ise, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden kurulmak istenen yeni dünya düzeninde Türkiye’nin rolünden ve öneminden bahsederek, Amerika Birleşik Devletleri’nin kurduğu düzene; Rusya, Türkiye ve Çin’in itiraz ettiğini söyledi. Yılmaz, “Umut ederim ki Ukrayna savaşı sonrası Türkiye yine dış politikası başta olmak üzere hakkın, adaletin yanında olacak ve siz gençler de bu yeni dünya düzeni içerisinde görev alıp dünyamıza barışı getireceksiniz.”

Son olarak söz alan konuşmacılardan Dr. Hayati Ünlü ise, konferansa katılanlara Türkiye’nin Asya siyasetinde benimsediği devlet davranışı modelini ve bu davranışın nasıl işlediğini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.