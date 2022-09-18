Türkiye’nin BM reformuna yönelik tezleri kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabı hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdim yazısını kaleme aldığı, İngilizce ve Türkçe yayımlanan kitapta İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), bugünün sorunlarına çözüm üretmede yaşadığı yetersizlik ortaya konuldu.

BM reformunun gerekçelerinin aktarıldığı kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform önerileri ile söylemlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin daha adil bir küresel düzenin tesisi için öncülük yaptığını belirterek, "Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve küresel gıda krizine çözüm olacak tahıl koridoru için büyük diplomasi başarısı sergiledik. Aynı gayreti Birleşmiş Milletlerde (BM) gerekli reformların hayata geçirilmesi için sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde BM’nin genel yapısı ele alınarak Birleşmiş Milletlerin insani krizler ve barışı koruma konularındaki karnesine yer veriliyor. Bosna Savaşı örneğinde olduğu gibi BM’nin insani krizlerde ve barışı koruma görevlerinde etkisiz ve yetersiz kaldığı durumların altı çiziliyor.

İnsanlığın ve küresel sistemin karşı karşıya olduğu güncel sorunların ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel uluslararası problemlerin ele alındığı ikinci bölümde ise BM’nin ve uluslararası toplumun karşılaşacağı küresel sorunlar geniş bir çerçevede işleniyor.

Kitabın son bölümünde de BM reformunun gerekçeleri ve BMGK'nin yapısına yönelik reform önerileri yer alıyor.