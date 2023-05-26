Türkiye’nin 4. Serbest Mimarlık Derneği 'BursaSMD' açıldı

Türkiye’nin dördüncü serbest mimarlık derneği olan BursaSMD’nin açılışı kutlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir’in ardından kurulan ve Aralık 2022’de resmi olarak faaliyete geçen BursaSMD, sektör ve bölge öncülerini bir araya getiren özel bir geceyle tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Bursa ili Serbest Mimarlar Derneği (BursaSMD), Türkiye’nin dördüncü serbest mimarlık derneği olarak görkemli bir açılış yaptı.

BursaSMD'nin özel gece etkinliğinde, BursaSMD'nin kurucu üyeleri, TürkSMD, İstanbulSMD, İzmirSMD yönetim kurulu üyeleri, AkdenizSMD'nin kurucu üyeleri, bölgedeki mimarlar ve akademisyenler bir araya geldi.

Gecenin açılış konuşmasını ise BursaSMD Yönetim Kurulu adına Murat Cellat yaptı.

Cellat, derneğin amacını ve Bursa'nın yapılı çevresinde mimari niteliği arttırma hedeflerini vurgulayarak, BursaSMD'nin bu anlamda kente önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Mimarlar olarak yapılı çevrenin niteliğinin arttırılması ve korunmasında en fazla güce sahip meslek grubu olduklarını belirten Cellat, "Bu anlamda odak noktamız mimari tasarımda nitelik ve özgünlüğün kentin geneline yayılmasıdır… Ayrıca tecrübemiz, bilgimiz ve gözlemlerimize dayalı olarak büyük bir hızla büyüyen Bursa’nın süregiden inşaat yapım faaliyetleri sırasında yapılan mimari tasarımların niteliğini gündemde tutmak, ulusal ve uluslararası nitelikte işlerin ortaya çıkmasına katkı koymak ve halihazırda Bursa’da yapılan nitelikli mimari eserlerin Bursa ve Türkiye kamuoyunda temsil edilmesini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bursa SMD kurucu yönetim kurulunda, Murat Cellat, Can Şimşek, Hakan Topcu, Ayhan Abanozcu ve Korhan Erol yer aldı.