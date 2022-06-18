Türkiye’de TYT heyecanı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) için 3 milyon 243 bin 409 aday genç, üniversiteye girebilmek için ter döküyor.ANKARA (İGFA) – 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün başladı. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) için öğrenciler yarın ter dökecek.

ÖSYM’nin uyguladığı ve en katılımlı sınav olarak tarihe geçecek olan YKS sınavları için 3 milyon 243 bin 409 öğrenci ter dökecek.

Maske zorunluluğunun olmayacağı sınavda öğrencileri güvenlik görevlileri okul girişlerinde sınav giriş belgesi ve kimlik belgesini kontrol edecek. Cep telefonu, çanta, küpe, kolye gibi eşyalar sınava alınmayacak. Sınav esnasında adayların yanında

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan sınava girecek. İçerisinde detaylı bilgiler barındıran sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilecek olan adaylar, sınav binalarına hiçbir teknolojik cihazı sokamayacak. Sınav giriş belgesi, kimlik belgesi, 2 adet kalem, silgi, kalemtraş ve su haricinde hiçbir şey olmayacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayıp 165 dakika sürecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te yapılacak.