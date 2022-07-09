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Türkiye’de ruhsatlı silah sayısını EGM açıkladı

GÜNDEM 09.07.2022, 21:58
Türkiye’de ruhsatlı silah sayısını EGM açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunduğunu açıkladı. EGM, “Bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu” yönündeki yalan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın kuruluşlarınca bireysel silahlanmanın arttığı yönünde ayda bir tekrarlanan yalan haberler yüzünden aynı açıklamayı tekrar tekrar yaptığımız için özür dileriz.

Daha geçen ay, 07.06.2022 tarihinde, “Kritik Bir Süreçteyiz” başlığı ile verilen haberdeki bireysel silahlanmaya yönelik iddialar ile ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin veriler gerçeği yansıtmamaktadır” diyerek söz konusu iddialara yönelik yaptığımız açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdik.

Ancak yine benzer bir şekilde, “Bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu” yönünde bir internet sitesinde çarpıtma bilgilerle yer alan habere ilişkin aşağıdaki açıklamayı yayınlıyoruz.

Üzgünüz ama bir sonraki ay da benzer şekilde çarpıtma bilgilerle benzer bir haber daha yazılacak ve biz yine aynı açıklamayı yapmak zorunda kalacağız.

Ama biz kamuoyunu doğru bilgilendirme açısından bu konudaki yalan haberler ile mücadelemizi bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz.

Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilmiştir. Bu şartlara haiz olmayanlara silah taşıma ruhsatı verilmemektedir.

Ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranları şöyledir:

İtalya ,5

Çek Cumhuriyeti %8,3

Almanya %6,6

İspanya %6,3

Fransa %4,8

Türkiye % 3

Son beş yılın rakamlarına bakıldığında ve yaşanan Covid-19 salgını da göz önüne alındığında yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu görülmektedir.

Ülkemiz genelinde;

Kamu Görevlisi 244.184

Emekli Kamu Görevlisi 198.428

Can Güvenliği 53.312

Meslek Mensubu 131.841

olmak üzere toplam 627.765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır.

Kendi kanunlarına göre silah taşımaya haiz bu kamu görevlilerinin birden fazla silah edinebilme ve bu silahları yıl içerisinde kendi aralarında devir etme hakları bulunmaktadır. Taşıma ruhsatlı silahların 185.153 adedini ise can güvenliği ve meslek mensubiyeti olan birden fazla edinim hakkı bulunan sivil vatandaşlar oluşturmaktadır.

Yıl içerisinde düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir.

Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir.

2017 yılında olay sayısı 1.730 iken, 2021 yılında bu sayı 1.491’e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017’de 1.918 iken, 2021’de 1.633’e düşmüştür.” denildi.

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