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Türkiye’de kadın mühendisler neler bekliyor?

Herkes Duysun TV’de Gülay Soydan Pehlevan'ın hazırlayıp sunduğu Önce Ekonomi programına bu hafta Bursa Mühendis Kadınlar Derneği(BUMKAD) Kurucu Başkanı Ülfet Çetin Öztürk konuk oldu.Aslı YEŞİLYURT/HERKES DUYSUNBURSA

GÜNDEM 12.03.2024, 14:44
Türkiye’de kadın mühendisler neler bekliyor?

Herkes Duysun TV’de Gülay Soydan Pehlevan'ın hazırlayıp sunduğu Önce Ekonomi programına bu hafta Bursa Mühendis Kadınlar Derneği(BUMKAD) Kurucu Başkanı Ülfet Çetin Öztürk konuk oldu.Aslı YEŞİLYURT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekranlarında yayınlanan Önce Ekonomi programına bu hafta Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) Kurucu Başkanı Ülfet Çetin Öztürk konuk oldu.

BUMKAD Kurucu Başkanı Öztürk, programda kadın mühendislerin sorunlarını ve beklentilerine, BUMKAD’ın kuruluş amacına değindi.

Bursa Mühendis Kadınlar Derneği(BUMKAD) Kurucu Başkanı Ülfet Çetin Öztürk, Herkes Duysun ekranlarında BUMKAD’ın kuruluş amacına ve hedeflerine değindi. Öztürk, “22 Temmuz 2019 yılında resmi olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. 7 kadın mühendis arkadaşımla beraber bu yolculuğa çıktık. Aslında 2019’un Mart ayı içerisinde arkadaşlarımla bu konuyu konuştum. Bu işte aynı temelde, aynı hissiyatla birleşmek çok kıymetli. Arkadaşlarım da bana sen varsan biz de varız dediler” ifadelerini kullandı.

STAJYER KADIN MÜHENDİS ADAYLARININ SORUNLARIYLA YOLA ÇIKILDI

Kendisinin de uzun zamandır toplum gönüllüsü olduğundan ancak bir dernek açma konusunda bilgisinin bulunmadığından bahseden Öztürk, “Bu konuda çok çalıştık. 2019’un Mart ayından Temmuz’a kadar her yemek aramızda, akşam saatlerimizde derneğin kurulumu için çalıştık. Bu fikir şöyle çıktı; Biz kendi kurumlarımız içerisine gelen stajyer kadın mühendis adaylarımız ile görüşüyoruz, onlarla iş yapıyoruz. Bu noktada onları üniversite hayatları içerisindeki geliştirmeleri gereken, kendilerince sorun olarak gördükleri konuyu dinleme fırsatımız oldu ve ondan sonra “Burada onlara destek vermemiz lazım” dedik. Bu fikirle yola çıkılarak bu konu bir dernekleşme, sivil toplum kuruluşu haline gelmeye ve herkesi, bütün kadın mühendislerimizi, adaylarımızı kapsamaya kadar geldi” dedi.

“TÜRKİYE’NİN TEK KADIN MÜHENDİS DERNEĞİYİZ”

Dernek için çalışmaları yürüttükleri sırada Bursa’daki dernekleri de incelediklerine değinen Ülfet Çetin Öztürk, “Biz bu çalışmayı yaparken “Bursada böyle bir oluşum yapalım” dedik ama bu süreçte ‘dernek nasıl kurulur, neler yapmalıyız’ diye araştırırken Türkiye’deki tüm dernekleri de araştırmaya başladık. Araştırdığımız bu dernekler ‘neler yapıyor, onların misyonlarını vizyonlarını, tüzükleri nasıl hazırlıyorlar’ diye araştırırken fark ettik ki Türkiye’nin de tek kadın mühendis derneğiyiz. Bu durum da bizim için ayrı bir onur ve gurur noktası oldu” ifadelerini kullandı.

23 HAZİRAN DÜNYA KADIN MÜHENDİSLER GÜNÜ

Öztürk, kadın mühendisler konusunda globalde de araştırma yaptıklarını söyleyerek “Dünya genelinde kadın mühendis derneği 2 tane var. Biri Amerika’da biri ise İngiltere’de. Bunlar çok büyük kuruluşlar. 50-60 bin üyeleri var. Dünyanın gündemine yön veriyorlar. 2014 yılında İngiltere’deki oluşum Birleşmiş Milletler ile bir masaya oturuyor ve 23 Haziran’ın Dünya Kadın Mühendisler Günü olmasını istiyor. 2 yıl süren toplantıların ardından 23 Haziran 2016 yılından itibaren Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanmaya başlıyor. BUMKAD olarak Bursa’da aslında bu günün bir konferans tadında kutlanmasına önderlik, liderlik ediyoruz. Bunu da hem Bursa’ya hem Türkiye’ye kazandırmış durumdayız” dedi.

“TÜMKAD OLARAK YOLCULUĞUNA DEVAM ETTİRMEYE HAZIRLANIYORUZ”

Sadece Bursa değil, Türkiye’de de tek olmalarının neticesinde BUMKAD isminde değişikliğe gitmek için hazırlandıklarını söyleyen Öztürk, “Artık çok kısa bir süre içerisinde BUMKAD’ı TÜMKAD olarak yolculuğuna devam ettirmeye hazırlanıyoruz. Biz Türkiye Mühendis Kadınlar Derneği olarak bu yolculuk devam etsin istiyoruz. İsim değişikliğinde de Türkiye ismini alabilmeniz için İçişleri Bakanlığının onayı gerekiyor ve burada bakanlığın farklı istekleri oluyor. Bu isteklerden bazıları; Türkiye’de tek dernek olmak, tek değilseniz bile aynı özelliklere sahip diğer derneklere göre üye sayısının fazla olması veya temsilcileri bulunması. Biz bu temsilcilikleri şu anda İzmir, Ankara ve  İstanbul olmak üzere 3 ilde açmaya hazırlanıyoruz. Kararları alındı. Orada üyelerimiz de var. Bu üyelerimiz temsilciliklerimizin liderleri olarak süreci başlatmış olacak” dedi.

“MESLEK CİNSİYETLEŞTİRİLİYOR”

Kadın mühendislerin çoğunlukla gıda, tekstil, endüstri ve çevre alanlarını seçtiğine değinen Ülfet Çetin Öztürk, “Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bizim her platformda dile getirdiğimiz konu mesleğin cinsiyetleştirilmesi. Bu sadece Türkiye’nin sorunu değil, dünyanın da sorunu. Mühendislik şuan hala cinsiyetleştirilmiş bir meslek. Bu mesleği buradan kurtarmamız lazım ki kadınlar her mühendislik alanında var olabilsin. Üniversitelerde diyorlar ki “Endüstri mühendislerimizin yüzde 80’i kadın”. Ama biz şunu duymak istiyoruz; Makine mühendislerimizin de yüzde 80’i kadın. Toplum bir kadının sahada inşaat mühendisi olmasını, makine mühendisi olmasını uygun görmüyor. Durum böyle olunca üniversitelerde çevre, endüstri ve gıda mühendisliklerinde yığılmalar oluyor. Toplumun bu önyargısı çocuklarımız üzerinde de etkili oluyor. Onlar da bölüm seçerken ürkek davranıyor” sözlerini söyledi.

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