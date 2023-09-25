Türkiye’de her 5 çocuktan 1'i akran zorbalığı kurbanı

Findmykids’in araştırmasına katılan anne babaların yaklaşık yüzde 21’i çocuklarının okulda akran zorbalığının kurbanı olduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Findmykids’in Türkiye’deki kullanıcıları arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, okul çağındaki her beş çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor.

Anne babaların yüzde 3’ü ise kendi çocuğunun zorbalık yaptığını düşünüyor. Ebeveynlerin yüzde 72’si, “Çocuğum zorbalığa maruz kalırsa fark ederim” düşüncesinde. Öğrenciyken kendilerinin de akran zorbalığının kurbanı olduğunu söyleyen anne babaların oranı yüzde 21.

Ebeveynlerin çocuklarının konumunu harita üzerinde anlık olarak takip edebilmelerini sağlayan mobil uygulama Findmykids’in, akran zorbalığı üzerine Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Binden fazla Findmykids kullanıcısı ebeveynin katıldığı araştırmaya göre, Türkiye’de ilk, orta ve lise eğitimi almakta olan her beş çocuktan biri okulda akran zorbalığına maruz kalıyor.

Findmykids’in araştırmasına katılan anne babaların yaklaşık yüzde 21’i çocuklarının okulda akran zorbalığının kurbanı olduğunu belirtiyor. “Çocuğumun başına gelmedi ama okulda bu tür olaylar yaşandığını biliyorum” diyen ebeveynlerin oranı yüzde 63 iken, tanıdığı birisinin zorbalığa uğradığını belirtenlerin oranı yüzde 13 oldu. Yüzde 3’lük bir kesim ise kendi çocuğunun zorbalık yaptığı düşüncesinde.