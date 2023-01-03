Türkiye Yunanistan'ın zorbalığına 'dur' dedi
Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde yılbaşı öncesinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği İHA'lar tarafından tespit edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunca düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı.
Bakanlık paylaşımında, "Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadeleri yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1610252921836535810
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