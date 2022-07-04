"Türkiye'yi İYİ günler bekliyor"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, partisinin tarım politikaları başlığında çiftçiye verilecek destekler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, yayınladığı video ile İYİ partinin iktidarında çiftçiye 3 yıl boyunca elektrik ve sulama başta olmak üzere; mazotta %30, gübrede yüzde 25 ve tohumda yüzde 20 girdi desteği vereceklerini, bu girdi desteklerinin tüketildiği anda ödemelerinin çiftçilerin kartlarına yükleneceğini söyledi.

İl Başkanı Ataman yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi. ‘’Sevgili Çiftçi hemşehrilerim; 15-16 aydır sizlerin yanında bulunmak için sürekli geziyoruz. O kadar çok sorununuz var ki... Gübreden, mazottan, elektrikten ve ürettiğinizi satamamak gibi birçok durumdan dertlisiniz. Peki İYİ Parti olarak biz gelince ne mi yapacağız? Sizleri enflasyon ve döviz kuruna ezdirmeyeceğiz. Çiftçimize 3 yıl boyunca elektrik ve sulama başta olmak üzere; mazotta yüzde 30, gübrede yüzde 25 ve tohumda yüzde 20 girdi desteği vereceğiz. Bu girdi destekleri tüketildiği anda, yani tam da zamanında çiftçinin kartına yüklenmiş olacak.