Türkiye'ye yasa dışı giriş yapmaya çalışan 19 kişi yakalandı

Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandı. Şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hudut Kartalları'nın Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladığı ve yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendiğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1593255880413548547