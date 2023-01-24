Gelen son meteorolojik bilgilere göre kutuplardan soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Hava Forum'da yer alan bilgiye göre Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor.

Bu kapıdan arka arkaya birçok karlı hava dalgası gelebilir.

Tahminlere göre ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyoruz. Ocak sonundan itibaren ve Şubat'ta yağmur, kar ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

https://twitter.com/HavaForum/status/1616743067863732225