Türkiye 'Yapay Zeka Küresel Ortaklığı'na üye oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Yapay Zekâ Küresel Ortaklığı’na (Global Partnership on AI - GPAI) üye olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin GPAI’ya üyelik başvurusu, 22 Kasım 2022'de Tokyo'da düzenlenen GPAI Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda görüşülerek onaylandı. GPAI, yapay zekâyla ilgili öncelikli araştırmaları ve uygulamalı faaliyetleri destekleyerek yapay zekâ çalışmalarında teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor.

Sekretaryası, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu OECD’nin yaptığı GPAI, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Çok disiplinli araştırmaların geliştirilmesinde ve yapay zekâ uygulamalarındaki odak noktalarının belirlenmesinde yönlendirici bir mekanizma olan GPAI’da Türkiye ile birlikte 29 ülke üye olarak yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye, GPAI üyeliği ile yapay zekânın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik sürdürülen uluslararası iş birliğine katma değer sağlayacak. Güvenilir yapay zekâ, veri yönetimi, mesleklerin geleceği, yenilik ve ticarileştirme alanlarında gerçekleştirilen çalışmaların bir paydaşı olarak yer alacak. GPAI çalışmaları da Türkiye’nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nde belirlenen hedeflere ulaşmak için gerçekleştirdiği faaliyetlere katkı verecek.