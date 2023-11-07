Türkiye turuncuya büründü

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla herkes yakasında bir karanfil ya da taktığı bir fular ile turuncu farkındalığına destek verirken ülke genelinde görkemli binaların ışıkları da turuncuya dönüştürüldü.ANKARA (İGFA) - Bu yıl 25. yılını kutlayan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın öncülüğünde her yıl düzenlenen 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamındabu yıl da kurumlar, öğrenciler, firmalar ve duyarlı bireylerTürkiye'nin dört bir yanından Lösemili Çocuklara destek verdi.

Turuncu giyerek ve turuncu aksesuarlar kullanarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan binlerce kişiLösemili Çocukların yanında oldukları mesajını verdi.

Türkiye genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla kortejler, konserler ve seminerler düzenlenirken statlara da farkındalık hareketi yansıdı. 81 ilin caddeleri ve sembol binaları turuncu ışıklarını Lösemili Çocuklar için yakarken otobüs duraklarından sokaklara kadar her yer turuncuyla süslendi. Televizyon ekranlarında sanatçılaraturuncu kurdele takarak Lösemili Çocukların sesi oldu.

7'den 70'e her yaş grubundan insanın içtenlikle destek verdiği bu özel haftada, en dokunaklı ve iç ısıtan mesajlar okullardan geldi.

LÖSEV İncileri Projesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayarak, lösemi ve kanser konusunda farkındalığı artırmayı hedefledi.

Bu anlamlı proje kapsamında binlerce öğrenci, turuncu destek mesajlarıyla Lösemili kardeşlerine umut ve sevgilerini dile getirdi.