Türkiye turizm ve ulaştırmada küresel rol model

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Fuar Merkez'nde gerçekleşen 28. Routes World 2023 Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin hedefinin turizmde dünya lideri olmak olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fuara havalimanı işletmecileri, hava yolu şirketleri ve ülkelerin tanıtım ajanslarının katılımının Türk turizmi için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, İstanbul kültür ve inanç turizmi açısından dünyanın önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

TÜRKİYE, TURİZMDE HAKETTİĞİ BULACAKTIR

Türkiye markasının ve Türkiye turizminin uluslararası arenada, hakettiği ve hedeflediği yeri bulmasına yardımcı olması açısından Routes World 2023 etkinliğinin bu yıl İstanbulda gerçekleşmesini çok değerli bulduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Tarih boyunca Türkiye hem coğrafi hem de kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer almıştır. Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusyadan Afrikaya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunmaktadır. Tarihi İpek Yolunun devamı olarak büyük öneme sahip olan Orta Koridor hattının kilit ve Avrupanın başlangıç noktası olarak çok etkili bir konumdadır. Dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Hazar Havzasının da merkezi olmasıyla uluslararası enerji koridorunun da tam ortasında bulunmaktadır" diye konuştu.

KALKINMA YOLU, ZENGEZUR VE ORTA KORİDOR ÇOK ÖNEMLİ PROJELER

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim stratejilerini küresel ve bölgesel şartlar göz önünde bulundurarak sürekli güncellediklerini belirtti. Özellikle son dönemde gündeme alınan projelerle ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu gibi projelerin Orta Koridor'a önemli bir katkı sağlayacak. Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Türk Boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülke olarak Akdeniz Havzası ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından da anahtar konumdadır. Tüm bunların yanında 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 10 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye de ulaşabilmektedir. Konumumuzun getirdiği bu gerçeklerden hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiyenin gelecek vizyonunu, dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki ulaştırma ağına yapılan yatırımlar, sadece ulusal değil uluslararası düzeyde hizmet verir. Bu farkındalığa sahip bir ülke olarak, son zamanlarda gündemimize aldığımız çok önemli projeler de mevcut. Örneğin, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru! Bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Orta Koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum" dedi.

HAVAYOLU ULUSLARARASI TURİZM FALİYETLERİNİN GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ DİNAMODUR

Ulaşım olanaklarının gelişmiş olmasının turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Havayolu ulaşımı ise özellikle uluslararası turizm faaliyetlerinin gelişmesinin en önemli dinamosudur. Bu noktada bizler burada sadece havacılık sektörünün geleceği için değil ülkelerimizin turizm faaliyetlerinin gelişimi ve ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği için de bir araya gelmiş bulunuyoruz.