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Türkiye tüneller ülkesi oldu

GÜNDEM 26.11.2023, 12:29
Türkiye tüneller ülkesi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarını belirterek, 3 bin 844 yeni köprü inşa ettiklerini, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduklarını söyledi. Tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağlandığı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ulaşımında köprü ve tünellerin çok önemli olduğunu belirtti.

Dünyanın gıpta ettiği eserleri Türkiye'ye kazandırdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ederken, 405 yeni tünel açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağladık. Bunlardan öne çıkan dev yapıların bazıları ise Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri bunlardan sadece birkaçı" diye konuştu.
 
Uraloğlu, toplamda 68 bin 726 km uzunluğunda bir yol ağı oluşturulduğunu kaydederek, "Bu ağ içindeki köprüler ve tüneller, karayolu erişimini kolaylaştırarak trafik güvenliği ve konforunu arttırıyor. Bu projelerle, Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edilerek, güvenli ve hızlı ulaşım sağlandı. Bakanlığımız karayolu ulaşımını etkin bir şekilde yöneterek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulundu. Tüm bu yatırımlar 21 yılda gerçekleştirildi. Hala da devam ediyor. Yol medeniyettir ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Halka Hizmet Hakka Hizmet düsturuyla çalışıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde daha önce 5 bin 967 köprü hizmet verdiğine dikkati çekerek, bu köprülerin uzunluğu 311 km idi. 2003-2023 yılları arasında 3 bin 844 yeni köprü inşa edilerek, toplam köprü uzunluğu 765 kmye çıkarılarak, yüzde 145 oranında artırtıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 2003 yılına 83 tünelin faaliyette olduğunu vurguladı. "Bu tünellerin toplam uzunluğu sadece 50 kilometre idi. 2003-2023 yılları arasında inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısı 488'e yükselttik" diyen Bakan Uraloğlu, "Tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağlandı. Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, Eğribel Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Cankurtaran Tüneli gibi projeler, ülkemizin en uzun ve stratejik tünelleri arasında yer alıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan 10 adet tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip karayolu tünelleri olarak dikkat çekiyor. Bazı tünellerimiz ise uluslararası arenada sertifika ve ödüllere sahip. Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiyeyi tüneller ülkesi haline getirdik" diye konuştu.

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