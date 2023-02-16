Türkiye Tek Yürek! 115 milyar lira toplandı, işte bağışta bulunanlar

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası" televizyon ve radyo kanallarının ortak yayınıyla gerçekleşti. Gecede 115,1 milyar lira bağış yapıldı. İşte bağışta bulunanların listesi...ANKARA (İGFA) - "Türkiye Tek Yürek Kampanyası", 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınıyla gerçekleşti. Ünlü sanatçılar, spor kulübü başkanları ve ünlü oyuncuların katıldığı programda AFAD ve Türk Kızılay'ına 115,1 milyar liralık bağış toplanırken, 9 milyon adet SMS gönderildi. 1 SMS'in 50 lira olarak belirlendiği geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da telefonda katıldı.

Gecede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları da telefonla yardım topladı.

İŞTE BAĞIŞTA BULUNANLAR...

Toplam bağış: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL

Toplam SMS: 9 milyon 10 bin

- Acun Ilıcalı 5 milyon TL

- İsmail Berhan 2 milyon TL

- Tansu Çiller 1 milyon TL

- MESA Holding 48 milyon TL

- Fettah Tamince 100 milyon TL

- Neşet Koçkar 50 milyon TL

- Mustafa Destici 500 bin TL

- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL

- Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL

- Abdullah Tütüncü 20 milyon TL

- Edin Visca 100 bin euro

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaş

- Vakıfbank 12 milyar TL

- Ziraat Bankası 20 milyar TL

- Halkbank 7 milyar TL

-RTÜK 200 bin TL

- TMSF 2 milyar TL

- Turkcell 3,5 milyar TL

- DAP Yapı 10 milyon TL

- Kalyon Holding 950 milyon TL

- Erbil Aşkan 1 milyon TL

- Muhammet Fatih Pehlivan 1 milyon TL

- Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu 1 milyon TL

- Merkez Bankası 30 milyar TL

-Zirve Holding, Turkuvaz Medya grubu adına 700 milyon TL

- Ziraat Katılım 1 milyar TL

- Türk Telekom 2 milyar TL

- Borsa İstanbul 2 milyar TL

- Nihat Hatipoğlu 200 bin TL

-Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL

-Depremde çok sayıda yakınını kaybeden ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı 50 milyon TL

-Zorlu Holding 30 milyon TL

-Ahlatçı Holding 50 milyon TL

-Avrupa Konutları-Artaş Grubu 20 milyon TL

- BİLFEN Okulları 1 milyon TL

- Memur-Sen 10 milyon TL

- Hak-İş 10 milyon TL

- Avrupa Müzik/Cengiz Erdem 500 bin lira

- Filli Boya 10 milyon 250 bin lira

- Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı 1 milyon TL

- Gülle Tekstil 1 milyon TL

- Eti Gıda 10 milyon TL

- Ölmez Madencilik 10 milyon TL

- Baykar Teknoloji 2 milyar TL

- Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL

- Ahmet Çoban 1 milyon TL

- Türk-İş Başkanı 20 milyon TL

- Özdilek Holding 20 milyon lira

- Oyuncu Selin Ciğerci 2 milyon TL

- Boyner Grup 50 milyon TL

- Türk Hava Yolları 2 milyar TL

- Tuzla Belediyesi 7 milyon TL

- GKN Kargo 1 milyon TL

- Yeniçamoluk Otomotiv 50 milyon TL

- Meral Akşener ve eşi birer maaş

- Doğuş Holding AFAD ve Kızılay'a 500 milyon TL

- Maher Holding 3 milyon TL

- Medgün İnşaat 10 milyon TL

- Erol Tabanca 2 milyon TL

- GCM Yatırım 2 milyon TL

- Abdurrahim Albayrak 5 milyon TL

- Tavuk Dünyası 3 milyon TL

- Suat Kılıç 1 milyon TL

- Cihan Kamer/Atasay Kuyumculuk 300 milyon TL

- Hasan Çatkaya 33 milyon 500 bin TL

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaş

- Yıldırım Demirören 50 milyon TL

- Emre Belözoğlu bir yıllık maaş

- SOCAR 5 milyon TL

- TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol 25 milyon TL

- Pendikspor ve kaptanı 500 bin TL

- Ebru Özdemir/LİMAK Holding 100 milyon TL

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 310 milyon TL

- Ali Kibar/Kibar Holding 50 milyon TL

- Bülent Sabuncu/KOTON 5 milyon TL

- Mehmet Can/Can Holding 5 milyon TL

- Vahap Küçük/LC Waikiki giysi yardımları dahil 350 milyon TL

- Cüneyt Sapmaz/Ataşehir Golf Kulübü 500 bin TL

- Avukat Rezan Epözdemir 3 milyon TL

- Çağlayan Çetin/Trendyol 100 milyon TL

- Polat Yağcı/POLL Production 2 milyon TL

- Yalçın Ayaydın yardımlarla birlikte 10 milyon TL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL

- Onur Eraydın 2 milyon TL

- Fatsa Belediye Başkanı 3 maaşıyla birlikte 400 bin TL

- Ümit Özdağ bir maaş

- Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL

- Emlak Katılım 2 milyar TL

- Erdem Çenesiz/Ece Holding 5 milyon TL

- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 3 milyar 600 milyar TL teknolojik yardım

- Hakan Gedikli/ Emlak Konut 1 yıllık maaş ve 1 milyar TL

- Mehmet Torun/Torunlar Grup 40 milyon TL

- Adem Çetmen/Bambi Yatak 1 milyon TL

- Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 20 milyon TL

- Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yıllık maaş

- Hasan Akçakayalıoğlu/Demirkırgız İnternational Bankası 1 milyon TL

- Özen Kuzu/Kuzu Grup 10 milyon TL

- Boğaziçi Savunma 10 milyon TL

- Ergün Yavuz METGÜN İnşaat 20 milyon TL

- Alaaddin Massah 1 milyon TL

- Cantürk Alagöz/Alagöz Holding 30 milyon TL

- Sinan Öncel/Birleşmiş Markalar Derneği 7 milyon TL

- Haluk Levent 500 bin TL

- Gültekin Onay 3 maaş

- Mercan İlhan 1 milyon TL

- Ümit Yaşar ve ailesi 30 bin TL

- Ayhan Yıldızeli 1 milyon TL

- Nadir Ekin/BOTAŞ 100 milyon TL

- Abdülkadir Akgül/Teskom 200 milyon TL

- Harun Ersöz/Torku 15 milyon TL

- Zafer Benli/Kömür İşletmesi 25 milyon TL

- Haluk Görgün/ASELSAN 10 milyon TL

- Bilal Sağır/Akzir 30 milyon TL

- Önder Kahveci/KAMU-SEN 2 milyon TL

- Uğur Vergili/Başkent İnşaat 11 milyon 500 bin TL

- Muharrem Kuzey/ DİTİB Danışma Kurulu Başkanı 25 milyon TL