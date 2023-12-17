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Türkiye tarımsal üretimde ilk 4'te

GÜNDEM 17.12.2023, 17:46
Türkiye tarımsal üretimde ilk 4'te

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dünyada 19 tarım ürününün üretiminde ilk dörtte olduklarına dikkati çekerek, "Türkiye, dünyada sebze, meyve başta olmak üzere hem çok sayıda tarım ürününde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.ANKARA (İGFA) -  Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş yıllarda, üretmenin, Türkiye'de üretileni tüketmenin, ürettiğini tüm dünyaya tanıtmanın öneminin yerli malı haftasında daha fazla vurgulandığını kaydetti.

Ülkelerin gıda milliyetçiliği yaptığına dikkati çeken Bayraktar, "Gıda ve tarım ürünlerinin stratejik önemi tüm dünyada artarken gıdaya erişim gün geçtikçe zorlaşıyor. Birleşmiş Milletler, 2022'de dünya üzerinde yaklaşık 783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle 2050'de tahıl fiyatlarında yüzde 29'a varan oranda artış yaşanmasının muhtemel olduğu ve bu durumda dünya üzerindeki milyonlarca kişinin daha açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor" dedi.

Yok edilemeyen açlık gerçeğinin yanı sıra gıda kayıpları ve israfıyla da karşı karşıya kalındığını belirten Bayraktar, dünya çapında tüketicilere sunulan gıdanın yaklaşık yüzde 17'sine tekabül eden 1 milyar ton gıdanın çöpe atıldığını söyledi.

"ÇOK SAYIDA TARIM ÜRÜNÜNDE TÜRKİYE İLK SIRALARDA"

Bayraktar, Türkiye'nin küresel tarım üretimdeki konumuna dair ise şunları kaydetti:

"Dünyada 19 tarım ürününün üretiminde ilk 4'teyiz. Ülkemiz dünyada, sebze, meyve başta olmak üzere hem çok sayıda tarım ürününde ilk sıralarda yer alıyor hem de ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Türkiye, fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada birinci; elma, Antep fıstığı, karpuz, kavun, salatalık, keçiboynuzu üretiminde dünyada ikinci; mandalina, çilek, armut, vişne üretiminde dünyada üçüncü sıradadır. Daha birçok üründe dünya üretiminde ilk 10'dadır. Fındık, kuru kayısı, kuru incir ve nohut ihracatında dünyada lider konumdayız."

15 TARIM ÜRÜNÜ AB COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

2023 itibarıyla bal, et ve süt ürünleri, meyve, sebze, mantar, peynir, tütün, tereyağı dahil katı ve sıvı yağlar kategorilerinde toplam 452 coğrafi işaretli tarım ürünü bulunduğunu bildiren Bayraktar, bu ürünlerden 15'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili aldığını belirtti. Bayraktar, bu yılın ilk 10 ayında 20,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ithalatı gerçekleştirildiğinin altını çizerek, üretim açığı olan ürünlerde destek ve teşviklerin artırılarak yerli üretimin artırılmasının önemine işaret etti.

Bayraktar, o​kullarda çocuklara yerli ürünlerin tüketiminin öneminin öğretilmesi, tutumlu ve tasarruflu olma bilincinin aşılanması gerektiğini vurguladı.

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