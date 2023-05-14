Türkiye seçimini yaptı... Seçim 2023 özel yayını başladı

100 yılın seçimi olan 14 Mayıs 2023 seçim heyecanı, İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla İGF Haber Ajansı üyesi tüm medyalarda kesintisiz sürecek özel canlı yayınla internet ekranlarında yaşanıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 2023 seçimleri 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştirildi.

İGF TV, Herkes Duysun TV ve İGFA üyesi tüm medyalar aracılığıyla yapılacak Seçim 2023 Özel Yayını'nda; Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla paylaşılacak veriler, sandıkların açılıp yayın yasağının kalkmasıyla anlık olarak iletilmeye başlanacak.

https://youtu.be/5vOg-TKffrw

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde stüdyoda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir, gazeteci-yazar Yüksel Baysal ve İGFA Haber Koordinatörü Mehmet Ali Ekmekçi ile birlikte stüdyodan sandık sonuçları ve seçim gündemini yorumlarken, Herkes Duysun TV programcıları Merve Özdemir Çevik ile Herkes Duysun Genel Müdürü Nesrin Gülen siyasi partilerden stüdyoya bağlantılarla sahanın nabzını tutuyor.