Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ankara'da çalışacak

Sağlıklı şehirler hareketinin gelişebilmesi amacıyla 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ve halen başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), artık çalışmalarını Ankara ofisinden de yürütecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, ‘kent sağlığı temasıyla‘ şehirlerle doğrudan iş birliği yoluyla uygulanacak politik ve sektörler arası girişim olarak, 1988'de küresel ağ şeklinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na 2005 yılında dahil olmuştu.

Dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Hikmet Şahin’in öncülüğünde ‘Bursa merkezli olarak’ 10 kurucu belediye ile çalışmalarına başlayan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, bugün 130 üye belediye ile Türkiye’de sağlıklı kentlerin oluşumuna öncülük eden önemli bir kurumsal yapı haline geldi. Bugüne kadar çalışmalarını Bursa merkezli olarak yürüten ve halen başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, artık çalışmalarını Ankara merkezli olarak yürütecek.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Ankara ofisi açılışı; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Muhammed Müfit Aydın, Zafer Yıldız, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Refik Özen, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç ve Mustafa Esgin, Balıkesir, Ağrı, Kestel, Yenişehir, Karacabey, Yıldırım, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Ağrı, Ürgüp, Sandıklı, Trabzon, Darende, Çankırı, Şırnak ve Artuklu belediye başkanları, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Ankara’daki Bursalı bürokratların katıldığı törenle yapıldı.

BAŞKANLAR ŞEHİRLERİNİN DOKTORU

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında birliğin kuruluşuna öncülük eden başkanlardan Hikmet Şahin’i rahmetle anarken, birliğin bugünlere gelmesine katkı veren başkanlar Recep Altepe ve Menderes Türel’e de teşekkür etti.

Başkan Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin uluslararası temsili nedeniyle ‘bakanlıklar, Türkiye Belediyeler Birliği, DSÖ Türkiye ofisi, Birleşmiş Milletlere bağlı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma alanlarında’ işbirliklerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla Ankara ofisini açtıklarını söyledi.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sağlık olmayınca nelerin yaşandığının pandemi sürecinde çok acı bir şekilde tecrübe edildiğini hatırlattı. Bireylerin, ailelerin, şehirlerin ve ülkelerin mutlaka sağlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Yeşil alanı artıramazsanız, sağlıklı olamazsınız. Spor yaptıracak kentsel planlamayı yapmazsanız, sağlıklı olamazsınız. O yüzden yeşil şehirleri, yeni nesil belediyeciliği hep birlikte inşa etmeliyiz” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulup bugünlere gelen güzel birlikteliğin oluşmasına katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bursa Milletvekili Efkan Ala ise kent yerine şehir kelimesinin çok daha doğru olduğunu belirterek, “Kenti kurar, kaldırır, değiştirebilirsiniz ama şehri, o tarihi yaşamadan, yeniden inşa edemezsiniz. Çünkü şehir, zamanla birlikte, yaşanılanlarla birlikte şehirdir. 1000 yıllık şehirse, o şehri inşa etmek için 1000 yıl gerekir” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ankara ofisi, kurdele kesilerek hizmete açıldı.