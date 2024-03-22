Türkiye Petrolleri Marmara'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde Tekirdağ-Balıkesir ve Çanakkale üçgeninde petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yaptığı başvuruya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 'Müteallik Karar' bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu karara göre, Türkiye Petrolleri A.O Genel Müdürlüğü'ne Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektar ile Tekirdağ ve Çanakkale'deki 27 bin 668 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kararda TPAO'nun ilgili sahalarda ruhsat almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuru yaptığı kaydedildi.

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