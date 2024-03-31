Türkiye'nin yerel seçimi...

Yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlarken, diğer illerde oy verme saatleri 08.00'de başladı.ANKARA (İGFA) - 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılıyor.

Ülke genelinde seçimlere 34 siyasi parti katılıyor.

Partilerin oy pusulasındaki sıralamaları şöyle:

AK Parti İYİ Parti Sol Parti Büyük Birlik Partisi Memleket Partisi Anavatan Partisi Demokratik Sol Parti Yeniden Refah Partisi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Türkiye Komünist Partisi Anadolu Birliği Partisi Zafer Partisi Halkın Kurtuluş Partisi Türkiye Komünist Hareketi Bağımsız Türkiye Partisi Gelecek Partisi Yeni Türkiye Partisi CHP Emek Partisi HÜDA PAR Hak ve Özgürlükler Partisi Ocak Partisi Adalet Birlik Partisi Demokrat Parti Güç Birliği Partisi Millet Partisi Milli Yol Partisi Adalet Partisi Aydınlık Demokrasi Partisi MHP Türkiye İşçi Partisi Demokrasi ve Atılım Partisi Saadet Partisi Vatan Partisi

PUSULALAR TEK ZARFA

Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.