Türkiye'nin stratejik adımları masaya yatırıldı

Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde bir araya geldi. “Ufuktaki Yeni Türkiye, 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları, Savunma Sanayi, Dijitalleşme, Kültür ve Medeniyet Yolculuğu” konulu konferansların yer alacağı üç günlük program başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği program; Hafız Ramazan Demirkan'ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve platformun tanıtım filminin seyredilmesi ile başladı. Programda; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Uluslararası Vuslat Platformu (UVD) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından serbest kürsü bölümünde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Av. Namık Ayhan ve talebeler konuşmalar gerçekleştirdi. 81 ilden birçok akademisyen, rektör ve platform üyelerinin geldiği programa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri; Belgin Uygur ve Mutlu Aydemir, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Mavi Vatan Kitabının Yazarı Cihat Yaycı da katılım sağladı.

BAŞKAN YILMAZ: EN ÖNEMLİ PAROLA HAZIRLIKLI OLMAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konferansta şöyle konuştu:

“Ben bugün sizlere “2053’e Doğru Türkiye’nin Stratejik Adımları Konferansı”na hoş geldiniz derken, aynı zamanda sizleri “Hazırlıklı olmak” üzerine düşünmeye de davet edeceğim ve bunu en olumlu şekliyle anlatmaya çalışacağım. Neden hazırlıklı olmalıyız? Neye hazırlıklı olmalıyız? Bilmediğimiz bir geleceğe kendimizi ve ülkemizi nasıl hazırlamalıyız? Hazırlıklı olmak, hedef koymak ve liderlik arasında nasıl bir ilişki var?

Hazırlıklı olmak; bireylerin, kurumların ve ülkelerin varlığında oldukça önemli bir yere sahip… Hazırlıklı olmak; bizi hayata ve olanlara karşı dikkatli olmak konusunda bir farkındalıkla yaşamaya yönelttiği için gerekli ve önemli… “Hazırlıklı olmak”, izcilerin en önemli parolasıdır. Çünkü “Hazırlıklı olmak” belki de hayattaki en önemli öğretilerden biridir. Bizleri, hayatta ve canlı tutar. Neye hazırlıklı olmamız gerekli biliyor musunuz? Bugünden geleceğe hazır olmalıyız.

“HAZIRLIKLI OLMAK” İŞ HAYATINA “PROAKTİFLİK” OLARAK GİRDİ

“Proaktiflik” bir olay olmadan, bir duruma yakalanmadan önce bize tedbir almayı öğütleyen bir kavram. Ve genel olarak olumsuzluklardan korunmak için hazırlıklı olmanın gerekliliğini vurguluyor bize…Ancak dikkatlice baktığımızda görürüz ki, aslında “proaktiflik” kavramı sadece iş hayatıyla ilgili değildir. Savunma Sanayinde, Dijitalleşmede, Kültür ve Medeniyet Yolculuğunda da; bunların hepsinin içinde proaktif bir tutum ve tavır almamız gereken unsurlarla karşı karşıyayız. Ufuktaki Yeni Türkiye için bugünden 2053’e hazır olmak. Var olan gelişmelerin önünü açacak ve onlara ışık tutacak konuları seçtikleri için Cumhurbaşkanı Danışmanı, Darlaceze Başkanı ve Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci’ye ve Vuslat Platformu’nun tüm üyelerine şükranlarımı sunarım.

DÜNYADA, LİMİNAL (EŞİK) BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ Ve bu eşiği geçerken kurumların, sistemlerin 6 temel ihtiyacı var: Netlik, Çeşitlilik, Bağ kurmak, Denge, Katkı, Gelişim, Bu eşiği geçerken hepimizi buluşturan çok önemli ortak konularımız ve gündemlerimiz var: Sürdürülebilir bir dünya için hepimizin sorumluluğu büyük. Sürdürülebilirliğin iletişimini iyi kurmanın yollarını araştırmalıyız. İş birliği ve dayanışma ekosistemi yaratmalıyız. Dahil eden, çeşitliliği içselleştirmiş ve şeffaflığı, dürüstlüğü, doğruluğu önceleyen kültürler yaratmalıyız. Vizyoner ve ilham veren liderlerin sayısını artırmalıyız. Türkiye Yüzyılı Vizyonu yaklaşımındaki temel fark, katılımcı süreç inşasıdır değerli konuklar. Türkiye’nin medeni bir toplum olmasının ve insanlarını refah içinde yaşatmasının reçetesi ise çok açık: Bilimsel düşünceyi hayata geçirmek, üretmek ve insan kaynağımızı geliştirmek.

BAŞARI ELDE ETMENİN BİRİNCİ ADIMI, İSTEKLERİ HEDEF HALİNE GETİRMEKTİR Hedef dediğimiz şey, arzu ve isteklerimiz arasından “ulaşmaya karar verdiklerimizdir” İster birey olarak ister yönetici olarak eğer hedefimiz yoksa, sahip olduğumuz kapasitemiz, potansiyelimiz, zekamız ve kaynaklarımız bir anlam ifade etmez. Hedef olmazsa bunların hepsi boşa harcanır. Her başarının temelinde bir hedef ve bunun gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri hayata geçirme çabası vardır. Hedef koymak sadece hangi sonucu istediğimizi tarif etmek anlamına gelmez. Bu hedefe nerede, ne zaman nasıl ulaşacağımızı belirlemek ve bunun için çalışmak -gerçekten çalışmak- demektir. Bir hedef belirlediğiniz an hayatımız anlam kazanır. Bu durum bizi geliştirir, bir konumdan başka bir konuma taşır. Hedefler, kişilere de kurumlara da bir dinamizm ve enerji verir; hayata heyecan katar. Başarılı insanların, başarılı şirketlerin hepsinin ortak özellikleri hedef belirlemede ve bu hedefleri hayata geçirmede kararlı olmalarıdır. Etki alanlarımızda göstereceğimiz kararlılık ve liderlikle ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçeceğine dair umudum ve güvenim tamdır.

2053’E HEPİMİZ HAZIRLIKLI OLMALIYIZ Hedef koymak ve bu hedefi bütün paydaşlara aktarmak, liderin sorumluluğudur. Peki neden yönetici değil lider? İşin sırrı kelime kökeninde saklı. Mesleğimden dolayı meraklıyımdır kelimelerin kökenlerine. Kökeni 1560 yıllarına dayanan İngilizce manager” kelimesi “yönetmek” fiilinden türemiştir. İtalyancada “at terbiyecisi” anlamıyla kullanılmış, 1700’lü yılların başından itibaren ise “işi yöneten kişi” anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Enteresandır ki dilimizde “idare etmek” olarak karşılığını bulan “manager” kelimesi, aynı zamanda göz yummak ve örtbas etmek anlamlarını da taşımaktadır. Örneğin; “Sen eskisin, idare ediversen ne olur” cümlesindeki gibi… Liderliğin kelime kökenine baktığımızda ise anglosakson İngilizce kelime olan “loedan, lithan” yani seyahat etmek kelimesinden geldiğini görürüz. Bu anlamda “liderlik” tam da kelime kökenin anlamı gibi bir “yolculuk”tur. Aynı zamanda lider, dönüşüm yolculuğuna öncülük, hazırlıklı olmanın başını çeken kişidir. 2053 yolculuğunda hepimiz lider, hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Hedef koymak, bütün dünyaya isteklerimizi ilan etmek ve bu istekleri gerçekleştirmeye kararlı olmak demektir. İşte tam da bu yönüyle Peter Drucker’ın dediği gibi hedef saptama konusunda mutlaka “akılların buluşması” gerekir. Türkiye Yüzyılı Adımlarını özellikle de önümüze net bir hedef koyduğu için anlamlı ve değerli buluyorum. Akılların buluştuğu Vuslat Platfomuna, bütünlük ve uyum içinde gerçekleşecek bir 3 gün diliyorum.

Toplantıda konuşmacı olan tüm konuklarımız çok değerli bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşacaklar. Her birine katkıları ve hazırlıkları için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Balıkesir’imizde siz değerli katılımcıları “Hazırlıklı olarak” karşılamışızdır. İstişare anlayışıyla geçireceğiniz zamanlar dileğiyle; sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

HAMZA CEBECİ: TÜRKİYE ŞAHA KALKTI Uluslararası Vuslat Platformu (UVD) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci şöyle konuştu:

“Türkiye’nin parlayan yıldızı Balıkesir’de programı yapmaktan çok memnunuz. Huzurunuzda Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Her sene de Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen davetlilerle böyle toplantılar yapıyoruz. Türkiye artık şaha kalktı. Bunu önlemeye ne batının ne de başkasının gücü yetmeyecek. Savunma sanayimiz daha da güçlendi. Bireysel düşünmüyoruz. Dünyanın yönetiminde bizde varız istediğiniz gibi at oynatamazsınız.” VALİ ŞILDAK: BİLİM, İRFAN, FİKİR ESAS OLANDIR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak platformda şunları söyledi:

“Böyle güzel bir Balıkesir buluşmasının verimli sonuçlarla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Ne kadar temelli bir geçmişiniz varsa o kadar gücümüzü de oradan alırsınız. Bilim, irfan, fikir esas olandır. Fikir her şeyin temeldir diye düşüyorum. Bu tür faaliyetlerinde Türkiye’nin çok daha güçlendireceğini söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan tüm faaliyetler çok güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Bu da belediye başkanımız sayesinde oluyor. Balıkesir’de huzur var. En iyi gelişim gösteren sanayi savunma sektörü Balıkesir’de İŞBİR Fabrikasıyla gelişiyor. Platformun nice başarılara imza atacağına inanıyorum.”

BAŞKAN AKBAŞOĞLU: KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİYİM AK Parti Grup Başkanvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu şunları aktardı:

“Buluşturan-kavuşturan VUSLAT Platformu güzel şehrimiz Balıkesir’de bir araya geldi. Platformun burada toplanmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Yerel ulusal bölgesel ve küresel anlamda meselelerin değerlendirilmesi gereklidir. 2053 -2071 vizyonlarına yaklaşımımızı değerli hocalarımızla birlikte konuşacağız. Şairin ‘Kökü mazide olan atiyim’ dediği gibi bu buluşmanın çok büyük faydalara vesile olacağını düşünüyorum.”