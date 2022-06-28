Türkiye'nin Spitsbergen Anlaşması'na yönelik kanun teklifi TBMM'de

Spitsbergen (Svalbard) ile ilgili "9 Şubat 1920'de Paris'te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.ANKARA (İGFA) - Spitsbergen ile ilgili 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalanan antlaşmaya dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderildi.

Tezkerede, Norveç, ABD, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Büyük Britanya, İrlanda ile İngiliz Denizaşırı Dominyonları ve İsveç arasında Spitsbergen takımadalarına ilişkin bazı düzenlemeler getiren antlaşmanın, 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalandığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, söz konusu anlaşmaya katılması ile Türk vatandaşlarının, Kuzey Kutup Noktası'na yalnızca 1000 kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen takımadaları ile karasularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebileceği, balıkçılık ve avlanma yapabileceği belirtilen tezkerede, Türk şirketlerinin denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabileceği aktarıldı. Ayrıca Türk bilim insanlarının, kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencilerinin Svalbard Üniversitesinde eğitim alma imkanına sahip olabilecekleri kaydedildi.

Diğer taraftan son yıllarda gerek Antarktika gerekse Arktik'e yönelik başarılı bilim seferleri düzenleyen ve Antarktika'da Horseshoe Adası'nda geçici bilim üssü kuran Türkiye Cumhuriyeti'nin, söz konusu anlaşmaya katılarak Kuzey Kutup Bölgesi'ne yönelik ilgisini tüm dünya nezdinde daha da somutlaştırmış olacağına işaret edildi.

Türkiye'nin anlaşmaya katılmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifi, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifi, TBMM Başkanlığınca işleme alındıktan sonra Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.