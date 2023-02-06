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Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu aştı

GÜNDEM 06.02.2023, 16:31
Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 kişi olduğunu açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında binde 12,7 iken, 2022 yılında binde 7,1 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2021 yılında yüzde 93,2 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2022 yılında yüzde 93,4 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,8'den yüzde 6,6'ya düştü.
  İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 907 BİN 951 KİŞİ OLDU

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu. Türkiye nüfusunun ,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL 84 BİN 241 KİŞİ İLE BAYBURT OLDU 

Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI 33,5'E YÜKSELDİ

Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa olurken, kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu.

Öte yandan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, hiç evlenmeyenlerin oranının erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2022 yılında yüzde 68,1 oldu.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında yüzde 47,4 iken 2022 yılında yüzde 46,8'e düştü.

TÜRKİYE'DE KİLOMETREKAREYE 111 KİŞİ DÜŞTÜ

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Bu arada yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 350 olarak gerçekleşti.

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