Türkiye'nin lider askeri araçları Doha'da görücüye çıktı

Türkiye’nin lider askeri araç üreticilerinden BMC, Katar’ın başkenti Doha’da bu yıl 8’inci kez düzenlenecek DIMDEX 2024’te (Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı) KİRPİ II, ALTUĞ 8x8, AMAZON 4x4 zırhlı araçları ile BMC POWER tarafından geliştirilen yerli ve milli güç gruplarını sergileyecek.İSTANBUL (İGFA) - 2023 yılında askeri kara araçlarında Türkiye’deki toplam ihracatın yüzde 52’sini tek başına gerçekleştirerek aynı alanda iki yıl üst üste ihracat lideri olan BMC, uluslararası arenada Türkiye’nin savunma sanayiindeki gücünü başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

BMC, savunma sanayindeki en son teknolojik ürünlerin ve yeniliklerin sergileneceği DIMDEX 2024’te; mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile efsane haline gelen KİRPİ’nin geliştirilmiş versiyonu KİRPİ II, modüler tavan konsepti ile tek bir platformda çoklu görev kabiliyetine sahip ALTUĞ 8x8 ve yenilenen ergonomik tasarımıyla AMAZON 4x4 ile ziyaretçilerini bekliyor.

BMC POWER tarafından geliştirilen yerli ve milli güç grupları DIMDEX 2024’te ziyaretçilerle buluşacak. DIMDEX'te sergilenecekler arasında 400 beygir gücünde TUNA, 1500 beygir gücünde BATU motoru ile mavi vatanın ihtiyaçlarına yönelik özel olarak geliştirilen 600 beygir gücündeki marin motor LEVEND’de DIMDEX 2024’te ziyaretçilerle buluşacak.