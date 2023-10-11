Türkiye'nin ilk uzay yolcusundan Dokuz Eylül'e selam

TEKNOFEST kapsamında İzmir’e gelen ve Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yer alan Alper Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Koray Öz ile yüksek lisans öğrencisi Umut Kafadar ile görüştü. Gezeravcı, tarihe iz bırakacak bu ilk yolculukta; gençlere ilhan olmanın sorumluluğunu hissettiğini anlattı.İZMİR (İGFA) - Mill iUzay Programı kapsamında çalışmalar devam ederken; Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezeravcıda Teknofest kapsamında İzmir’e gelmişti.

1 milyonun üzerinde kişinin katılımı ile düzenlenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurduğu standın da yoğun ilgi gördüğü Teknofest’te;DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Koray Öz ile yüksek lisans öğrencisi Umut Kafadar,Gezeravcı ile bir araya geldi. Görüşmede DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve Üniversite mensuplarına selamını yollayan Gezeravcı, DEÜ logolu tişörtü imzalamayı da ihmal etmedi.

Yaşadıkları heyecanı dile getiren Koray Öz, “DEÜ öğrencileri olarak, Sayın Gezeravcı ile sohbet etmekten ve araştırma üniversitemizi tanıtmaktan mutluluk duyduk. Sayın Rektörümüzün selamını da Gezeravcı’yailettik. Kendisi de tarihe iz bırakacak bu ilk yolculukta; gençlere ilhan olmanın sorumluluğunu hissettiğini anlattı” diye konuştu.Yoğun programına rağmen DEÜ’lü öğrencilere zaman ayırmasının gururunu da yaşadıklarını ifade eden Koray Öz, “Hem Sayın Gezeravcı hem de Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) yetkilileri, bize zaman ayırdı. Bununla gurur duyduk çünkü Dokuz Eylüllü olmanın farkını ve ayrıcalığını hissettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile işaret ettikleri havacılık ve uzay teknolojileri üzerine konuştuğumuz Sayın Gezeravcı, son derece samimi şekilde sorularımıza yanıtlar verdi. Kendisi, haberi ilk aldığında büyük bir mutluluk yaşadığını ve Türkiye’yi uzayda temsil edecek olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Bu sözler de bizi duygulandırdı” diye konuştu.

UÇAK ŞOFÖRÜ OLMAK!

Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Gezeravcı’dan gelecekle ilgili tavsiyeler de aldıklarını aktaran Koray Öz, “Biz de araştırma üniversitemizin öğrencileri olarak; üniversitemizden, hayallerimizden ve Sayın Rektörümüzün milli ve yerli üretim anlayışına yönelik sözlerinden bahsettik. Sayın Gezeravcı’nın konuşmasındaki detaylar ve anlattığı anısı ise son derece değerliydi. Kendisi, henüz 6 yaşındayken; Silifke’nin Kargıcak köyünde ananesine havadaki uçağı gösterip ‘Büyüyünce uçak şoförü olacağım’ dermiş. Bize göre bu hatıra, küçük yaştan itibaren kendisinin gökyüzünü hedeflediğinin ve bu hayalinde başarılı olduğunun bir göstergesiydi. Biz de kendisinin sözlerinden ilham aldık. İlerleyen yıllarda biz de ülkemize ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmekte kararlıyız. Görüşmemizin ardından Sayın Gezeravcı’ya teşekkür ettik” dedi.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Millî Uzay Programı kapsamında Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979’da Mersin’de doğdu. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde harekât araştırması alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev yaptı.