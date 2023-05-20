Türkiye'nin ilk Tropik Uğur Böceği Bahçesi Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Tropik Uğur Böceği Bahçesi’ni Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen törenle açtı.GAZİANTEP (İGFA) - Yaprak bitleri ve koşnillere karşı biyolojik mücadelede kullanılan ve taşıdığı doğal deseniyle beğeni toplayan uğur böceklerinin vatandaşların yakından tanımasını sağlayacak Tropik Uğur Böceği Bahçesi’nde, içinde barındırdığı 3 türü ve bu türe ait 7 sınıf uğur böceği sergilenecek.

Üretimi sürecek uğur böcekleri tanıtım ve sergilemeye ek olarak bitkilerin korunmasında biyolojik mücadelede kullanılacak. Bahçenin açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, önceki dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, 19 Mayıs’ın bir diriliş ve uyanış olduğunu ifade ederek, açılan bölümün uğur getirmesini diledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül’de konuşmasında Gençlere güvenini dile getirdi ve bayramlarını kutlayarak, “Doğaya her zaman sahip çıkmamız lazım, doğa bize emanet, çok iyi koruyarak bizden sonraki nesillere teslim etmemiz lazım. Bugün bu güzel çalışmalar için Başkan Fatma Şahin ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.