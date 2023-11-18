Türkiye'nin ilk şehircilik bienali Ankara'da başladı

Başkent Ankara Türkiye'nin ilk şehircilik bienaline ev sahipliği yapıyor. İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı’nın düzenlediği “Ankara Şehircilik Bienali”; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Ticaret Odası iş birliğiyle 26 Kasım 2023 tarihine kadar “Kentte bir arada” temasıyla Başkentlilerle buluşacak.

ANKARA (İGFA) - Başkent Ankara Türkiye'nin ilk şehircilik bienaline ev sahipliği yapıyor. İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı’nın düzenlediği “Ankara Şehircilik Bienali”; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Ticaret Odası iş birliğiyle 26 Kasım 2023 tarihine kadar “Kentte bir arada” temasıyla Başkentlilerle buluşacak.

Başkent Ankara’nın kentsel dönüşümü ve şehircilik kültürünün zenginleşmesi amacıyla organize edilen Türkiye’nin ilk şehircilik bienali olan “Ankara Şehircilik Bienali” başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Ticaret Odası’nın iş birliğiyle İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından düzenlenen bienalin açılış töreni Ankara Kent Konseyi Kabul Salonunda gerçekleşti.

YILMAZ: “SİVİL TARAFIN GÜÇLÜ OLMADIĞI KENTLERDE HAYATA DAİR CÜMLE KURMAK ÇOK ANLAMSIZ”

Binealin açılış törenine Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Şenbil, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Bahar Yenigül ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Altay Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Kentlerin gelişiminin içinde yaşayan sivil halkın güçlenmesine bağlı olduğunun altını çizen Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Yılmaz, “Sivil tarafın güçlü olmadığı kentlerde aslında hayata dair cümle kurmak çok anlamsız. O hiyerarşi içerisinde nefes almanın bile tebessüme bağlı olduğu, lütfa bağlı olduğu yerlerde ne kent olur, ne demokrasi olur, ne gelişim olur, ne hayat olur. Nefes alamazsınız orada. Sivil hayatın geliştiği yerlerde kentler gelişir. Bundan 100 yıl önce demokrasi çığlığının atıldığı, hem de Polatlı’dan top sesleri gelirken demokrasi çığlığında atıldığı bu kent, 100 yıl sonra bu kadarcık bir kente dair bir araya gelmiş insanların oluşturduğu güçten mutlu olur hale geldi. Ara ara demek ki hatalı işler yaptık ki küçücük şeylerden mutlu olur hale geldi. Birinci geleneksel demedik elbette kıymetli hocalarımız ama bir ömür boyunca devam etmesi için sivil taraf olarak biz emrinizdeyiz sizin. Çok mutluyuz” dedi.