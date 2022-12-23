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Türkiye'nin ilk Plastiksiz Kütüphanesi Bursa Yıldırım'da açıldı

GÜNDEM 23.12.2022, 14:34
Türkiye'nin ilk Plastiksiz Kütüphanesi Bursa Yıldırım'da açıldı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAPSAM) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı destekleriyle Plastiksiz Kütüphane Projesi’ne imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ilk Plastiksiz Kütüphanesi olarak yeni bir kimlik kazanan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzenlenen açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı ve Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kenan Yılmaz, KAPSAM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Samet Serttaş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) GEF SGP Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun ve gençler katıldı.

Açılış programında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hayatımızdaki her varlığın bir değeri var ve bu anlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Sıfır Atık perspektifiyle ulusal çapta yapılan çalışmalar medeniyet tasavvurumuzu ortaya koyuyor. Dönüşüm projemiz 365 gün 24 saat yaşayan Mümine Şeremet Kütüphanesi’ne yeni bir değer katmak istedik. İnşallah bundan sonra Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi gençlerimizin katkılarıyla Plastiksiz Kütüphane olacak” dedi.

İLKLERİN KÜTÜPHANESİ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak Gandi'nin şu meşhur sözündeki bilgeliği, bir vicdan tartısı olarak evlatlarımıza katmak istiyoruz; 'Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin.' Bu vicdanı kazanmış çocuklar, yarının büyükleri olduğunda, doğal kaynakların kendilerinden sonraki nesillere aktarımını da teminat altına almış olacaktır” dedi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde öğrencilerin su tüketimi esnasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak amacıyla yürütülecek Plastiksiz Kütüphane Projesi ile plastik azaltım hareketine destek verdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Gençlerimizde Plastiksiz Kütüphane kavramının oluşturulması amacıyla hayata geçirdiğimiz proje kapsamında kütüphanemize plastiksiz su ünitesi yerleştirdik. Kütüphane üyelerimize de çelik termos hediye ettik. Ziyaretçilerimiz; mataralar aracılığıyla su temin edebilecek, üzerinde bulunan sayaç ile doğaya atılması önlenen plastik sayısını takip edebilecek ve plastik yaşam pratiğini günlük hayatta deneyimleme imkânı bulacak. Plastiksiz Kütüphane Projesi’nin ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BURSALI GENÇLER ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKOSİSTEME YANSIMALARI PANELİNİ DİNLEDİ

KAPSAM Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Nihal Eriş’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Çevre Kirliliği ve Ekosisteme Yansımaları” konulu panelde Türkiye ve Dünya’da plastik sorunu ve nasıl azaltılacağına ilişkin öneriler katılımcılarla paylaşıldı. 

Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet İşleyen, DDT gibi toprak kirleticilerinin çevreye verdiği zararı önlemek için kimyasal kullanımının azaltılmasına ve sürdürülebilir toprak kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkat çekti. 

Herbalife Nutrition Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü ve KAPSAM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, özel sektör perspektifinden çevre anlayışını anlattı. Özel sektör için en büyük dönüştürücü gücün tüketici olduğunu vurgulayan Serttaş yatırımcıların artık plastik kullanan firmalara yatırım yapmadığını ESG – Çevre Sosyal ve Yönetişim puanı yüksek olan firmalara yatırımın artığını belirtti.

Program, su ünitesi açılış merasimiyle sona erdi.

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