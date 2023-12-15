Türkiye'nin ilk mimarlık müzesi olacak

Selçuklu Belediyesi bir ilke daha imza attı. Subaşı Hamamı Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesi olacakKONYA (İGFA) -Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları ile tarihi dokusuna yeniden kavuşan Sille’de, Subaşı Hamamı açılarak Konya Mimarlar Odası’na teslim edildi.

Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesi olarak hizmet vermeye başlayacak olan Subaşı Hamamı Konya’nın turizmine katkı sağlamaya devam edecek.

Selçuklu Belediyesi Konya’nın turizminde önemli bir yeri olan Sille Mahallesi’ndeki restorasyon çalışmalarıyla Sille’yi önemli bir cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede restorasyonu gerçekleştirilen Sille Subaşı Hamamı yapılan resmi açılışın ardından Konya Mimarlar Odası’na teslim edildi.

Sille Subaşı Hamamı Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesi olarak hizmet verecek ve bu özelliğiyle Konya ve Selçuklu turizmine katkı sağlayacak.

Selçuklu Belediyesi’nin binlerce yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve Sille’yi Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek için uzun yıllardır geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifaden eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille’de önceki dönem belediye başkanlarımızın başlatmış olduğu çalışmalara bizler de 2019 yılından bu yana yenilerini ekleyerek devam ettiklerini kaydetti.

Doğal kaya örtüsünden dolayı “afete maruz bölge” ilan edilen Sillemizi, iki yıl içinde yaptığımız kapsamlı kaya ıslahı çalışması ile bu tehlikeden arındırmış olduklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, "Bu çalışmamız aynı zamanda Sümela Manastırındaki kaya ıslahı çalışmasından sonra Türkiye’nin en kapsamlı ikinci kaya ıslahı projesi oldu. Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul binasını, tarihi çay camisinin yanında bulunan alanda ahşap konstrüksiyon ile yeniden inşa ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızda tamamlanmak üzere. Yine kısa bir süre önce temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projemizde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız projemiz; 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4.734 metrekare yeşil alandan oluşuyor. Halen Hükümet Caddesi ile Hacı Aliağa Sokağı bağlayan 11 adet merdivenli sokak çalışmamızı tamamladığımızda yeni bir yürüme aksını Sillemize kazandırmış olacağız. Yine Hükümet Caddesi üzerinde bulunan ve yapı kaybına uğramış 42 adet parseli tarihi dokuya uygun olarak yeniden projelendirdik. Parsel bazlı inşa faaliyetleri tamamlandıktan sonra altyapı yenileme ve üst yapı zemin kaplaması, kent mobilyaları, aydınlatma sistemi ve bina cephelerindeki ıslah çalışmaları ile caddemiz Sille’ye yakışır bir çehre kazanacak. Hükümet Caddesi’nin hemen girişinde bulunan turizm tesisi alanımızda da 45 odalı ve 9.500 metrekare inşaat alanına sahip butik bir otel inşa edeceğiz. Yine Mağaralar bölgesinde hem mağaraların korunması hem de mağaralara bir gezi güzergahı oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmamız tamamlandığında hem mağaralarımızı korumuş olacağız hem de yerli ve yabancı turistlerin rahat bir şekilde gezebilmesi için yürüme yolunu mağaralar bölgesine kazandırmış olacağız. Ben gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulumuza ve diğer kurumlarımıza katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

“PROJEMİZ TÜRKİYE’NİN İLK MİMARLIK MÜZESİ OLACAK”

Başkan Pekyatırmacı Subaşı Hamamı’nın tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “ Subaşı Hamamı, Hacı Ali Ağa Hamamı ile birlikte Sille’deki 2 hamamdan bir tanesi. Erkekler ve kadınlar bölümü olmak üzere çifte hamam olarak inşa edilen hamamın inşasında çoğunlukla kaba Sille taşı kullanılmıştır. Yılların vermiş olduğu yıpranma ve iklim koşullarından dolayı yaşanan tahribat sonrası Sille Subaşı Hamamımızı bizler de aslına uygun olarak restore etmeye karar verdik. 2440 metrekare arsa alanı içerisinde bulunan Sille Subaşı Hamamımızın restorasyonuna ilk olarak cehennemlik bölümü ve yakın çevresinde araştırma kazıları ile başladık. Sonrasında sırasıyla kubbe ve damda bulunan bozulmuş taş imalatları aslına uygun olarak yenileri ile değiştirildi. Kubbe ve beden duvarlarında bulunan sıva ve derzler itinalı olarak raspa edildi. Yapı üst örtüsü Horasan harcı ile tesviye edildi. Kubbede bulunan filgözleri aslına uygun olarak değiştirildi. Yine kubbeler statik olarak güçlendirildi. Su yalıtımı sonrası çevre duvarlarının ve beden duvarlarının taşları çürütme metodu ile onarıldı. Çörtenler ve tüteklikler aslına uygun olarak tamamlandı. Hamamın bahçesinde bulunan suyolu duvarları ve diğer duvarlar raspa edilip dondurularak koruma altına alındı. Hamamın yanından geçen su ise taş duvarlarla kontrol altına alınarak hamamdan uzaklaştırıldı. Cehennemlik, depo ve külhan bölümlerinin temizliği yapıldıktan sonra, sağlam olmayan taşlar proje ve raporlar doğrultusunda onarıldı. Yapının bitişiğinde bulunan yunak, çeşme ve diğer müştemilatı da aynı işlemler uygulanarak tamamlandı. Son olarak çevre düzenlemelerini de gerçekleştirerek Subaşı Hamamımızın restorasyonunu tamamlamış olduk. Projemizin toplam maliyeti 26.612.657 TL oldu. Restorasyon çalışmalarımızın ardından çok değerli Armağan Hocamızın buranın mimarlık müzesi olabileceği yönünde bir teklifi oldu. Biz de bu teklifi memnuniyetle karşıladık ve Mimarlar Odamız ile Subaşı Hamamı’nın mimarlık müzesine dönüştürülmesi konusunda protokol yaptık. Birazdan gerçekleştireceğimiz açılışın ardından Mimarlar Odamıza Subaşı Hamamımızın teslimini yapacağız. Mimarlar Odamız burada iç dizayn çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra içerisinde müze alanı, hediyelik eşya dükkânı, kafeteryası, mutfağı, avlusu, terası, deposu ve diğer kullanım alanlarıyla Sille Subaşı Hamamımız hem bir müze hem de butik bir işletme olarak Konya turizmine kazandırılmış olacak. Projemiz bu bakımdan Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesi olacak. Tabii Türkiye’nin ilk mimarlık müzesinin Selçuklumuzda, Sillemizde tarihi bir bina içerisinde yer alacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü Sille bizim için çok önemli, Sille bizim gözbebeğimiz. Burada yaptığımız bütün yatırımlara, bütün projelere ayrıca önem veriyoruz. Projemiz Konyamıza, Selçuklumuza ve Sillemize çok faydalı bir hizmet olacak. Özellikle mimarlar için mimarlık mesleğini icra eden hemşehrilerimiz için ve öğrencilerimiz için kıymetli bir eser olacağını düşünüyorum. Bu anlamda başta Mimarlar Odası başkanlığı döneminde bu müzenin oluşmasında büyük emekleri olan değerli Armağan Hocamıza, bugün Mimarlar Odası Başkanlığı'nı yürüten değerli Ahmet Övet Bey ve ekibine, restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve projede emeği geçen herkese katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu müzemiz inşallah Sillemize çok yakışacak. Programımıza teşriflerinizden ötürü değerli protokolümüze ve tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.”

Selçuklu Belediyesi mülkiyetindeki Sille Subaşı Hamamı’nın Mimarlar Odası Konya Şubesi’ne Mimarlık Müzesi ve kafe olarak işletilmek üzere tahsis edilmesine ilişkin protokolü geçtiğimiz aylarda imzalandığını hatırlatan Konya Mimarlar Odası Başkanı Ahmet Övet ise, en kısa zamanda hayata geçirecekleri Sille Subaşı Hamamı Mimarlık Müzesi'nin Sille, Selçuklu ve Konya için hayırlı uğurlu olmasını diledi.