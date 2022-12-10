Türkiye'nin ilk çevreci konut projesi bitti

İBB iştiraki KİPTAŞ, 158 bağımsız birimden oluşan Tuzla Meydan Evler projesini bitim tarihinden 6 ay önce tamamladı. Hak sahipleri evlerine erken kavuştu.İSTANBUL (İGFA) -Günde 20 bin litre su tasarrufu sağlayan Türkiye’nin İlk Çevreci Sosyal Konut projesinin anahtar teslim töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, israfa son veren, tasarrufu devreye sokan anlayışla belediye bütçesine bereket geldiğini söyledi.

Tuzla Meydan Evler projesinin temelinin atıldığı dönemde ilçe belediye başkanının ruhsat verilmeyeceği ve yapılamayacağı yönünde karalayıcı sözler sarf ettiğini anımsatan İmamoğlu, “Bugün bu sözlerin ve karalamaların yanlışlığı ispatlandı” dedi. Bostancı – Dudullu metrosunun 2023’ün ilk gününde yeni yıl hediyesi olarak İstanbul’a kazandırılacağını müjdesini veren İmamoğlu, “Bereketin olduğu yerde biliniz ki yatırım vardır. Bereketin olduğu yerde güzel işlerle insanlarınızı buluşturmak vardır. İddiayla söylüyorum ki; İBB bütçesi hiç bu kadar bereketli olmamıştı. Çok dua, destek var bizimle” ifadelerini kullandı.