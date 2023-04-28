Türkiye'nin ilk arı pazarı Bursa'da kuruldu

Bal ormanının ardından Türkiye’nin ilk Arı Pazarını da Mustafakemalpaşa’ya kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yenilerini ekleyecekleri birçok tarım projesi ile ilçenin verimli topraklarından bolluk ve bereket fışkıracağını söyledi.BURSA (İGFA)- ’Mustafakemalpaşa ilçesinin arı potansiyeli bakımından en yüksek olan sayılı ilçelerden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Kanar, arıcılık sektörüne ışık tutan ‘’Arı Pazarı’’ ile arıcıları ve bal üreticilerini bir araya getirerek sektöre yeni bir soluk getirdi.

170 üreticiden oluşan Arı Pazarına çevre illerden ilgi yoğun oldu.

Domatese bibere alternatif ürünler sunarak, kadınlara ve üreticilere gelir kapısı aralayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, Arı Pazarı ile ilçeye yeni bir soluk getirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla Mustafakemalpaşa’ya kazandırılan 2. Bal Ormanının bittiği müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Her bölgenin balı var, bizim bölgemizin de balı ve satılıyor, fakat arı satışı yapılan resmi bir Pazar yok. Bu Pazarı Mustafakemalpaşa’ya neden kurmayalım dedik ve kurduk. Bu bir başlangıç inşallah geleneksel hale getireceğiz" dedi.

Açılış Programına Bursa Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas, Mustafakemalpaşa Ticaret Borsa Başkanı Saadettin Akkoyunlu ve ilçe protokolü katılım sağlarken, ilçeden ve çevre ilçelerden arı üreticileri yoğun ilgi gösterdi.