Türkiye'nin ilk 'arı borsası' Bursa Mustafakemalpaşa'da kuruluyor

Bursa'da arıcılık sektörünün önde gelen merkezi olmaya hazırlanan Mustafakemalpaşa Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak "Arı Borsası" projesiyle sektöre canlılık getirecek önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arıcıları ve bal üreticilerini bir araya getirecek olan proje sektöre yeni bir soluk getirecek.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarihinde ilk kez Başkan Mehmet Kanar döneminde düzenlenen arıcılık paneli ile sektöre verilen öneme dikkat çekilirken, eğitim çalışmalarıyla üreticilerin en az kayıpla ve kaliteli üretim yapabilmelerinin önü açıldı.

250 hektardan oluşan içinde lavanta, biberiye ve badem ağaçları gibi pek çok farklı aromatik bitkinin yer aldığı Lütfiye Bal Ormanı arıcıların hizmetine sunulurken sektörün canlanması için yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sektörün gelişmesi, arıcılık yapmak isteyen ve üretime devam eden üreticilerimizin daha bilinçli, aynı zamanda kaliteli üretim yapmaları için çalışmalar yaptıklarını belirterek "Balın organize sanayisi olma niteliğini taşıyan ‘bal ormanı’ projemizi bu kez Türkiye'de bir ilke imza atarak arı borsası ile taçlandırıyoruz" dedi.

İlçede kurulan çiftlikte arı yetiştiriciliği yapan Türkiye'nin en genç arı sütü üreticisi 19 yaşındaki Fahrettin Şükrüoğlu'nun ziyaretine geldiğini anlatan Başkan Kanar, "Başkanım her yerde bal satılıyor. Malzemeleri satılıyor. Arı neden satılmasın? Önderlik ederseniz bizde burada ticaretin merkezi haline gelebilecek bir pazar oluşturabiliriz dedi genç kardeşimizin bu fikri bizi gerçekten heyecanlandırdı ve hemen çalışmalara başladık. Öncelikle ilçemizde bulunan üreticilerimize, bölgemize ve dolayısıyla Türkiye'deki arıcılarımıza ciddi kazançlar sağlayacak “arı borsası” projemizi Lütfiye bal ormanının yanında bulunan alanda başlatıyoruz. Arı pazarı projemiz üreticilerin arı satışı yapabileceği bir borsa olarak sektöre katkılar sağlayacak" diye konuştu.