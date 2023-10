'Türkiye'nin Hazineleri' dijitalleşti

“Türkiye’nin Hazineleri” dijital koleksiyonu, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ileTürkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sağladığı içeriklerle Google Arts & Culture Platformu’nda yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin dijital dönüşümüne destek olmaya devam eden Google Türkiye, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sağladığı içeriklerle Google Arts & Culture platformunda oluşturulan “Türkiye’nin Hazineleri” dijital koleksiyonunu duyurdu. Dünyaca ünlü tarihçi ve belgesel yapımcısı Bettany Hughes iş birliği ile bir video serisinin de yer aldığı dijital koleksiyona pek çok uzman ve müze müdürü de katkıda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesiyle, Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda bin yıllara dayanan mutfak ve kültür mirasından seçkileri Google Arts & Culture platformuna taşımak hedefiyle hayata geçirilen dijital koleksiyonda, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı tarihi eserler, ören yerleri, sanat ve el sanatları, yemek kültürü gibi hem çok bilinen hem de gizli kalmış pek çok değer ön plana çıkarılıyor.

“Türkiye’nin Hazineleri” başlığıyla Google Arts & Culture platformu üzerinden dünyaya açılan dijital koleksiyon, uzmanların iş birliğiyle hazırlanmış 70’den fazla hikayeye, yazılı ve görsel içeriklere, 10 videodan oluşan belgesel serisine ve Türkiye’de ilk kez kaydedilen 17 yeni “Street View” çekimine ev sahipliği yapıyor.

“Türkiye’nin Hazineleri” dijital koleksiyonunun detayları T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımlarıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

”Bilindiği üzere, ülkemizin turizm ürünlerini ve hedef pazarları çeşitlendirmek, turizm sezonunu 12 aya ve 81 ilimize yaymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yurt dışında yoğun bir şekilde reklam ve PR çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Google ile yaptığımız işbirliğinin ürünü olan Google Arts and Culture Türkiye Platformunu da, ülkemizin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak görüyoruz. Türkiye gibi kültürü ve mutfağı son derece zengin bir ülkenin, bu son derece önemli global platformda yer almaması tabii ki düşünülemezdi. Bu sebeple Google Arts and Culture ekibine ve Google Türkiye’ye bu projenin hayata geçmesi konusunda destekleri ve iş birlikleri için huzurlarınızda teşekkür ederim. Platformda bugün itibarıyla yer alacak içeriklerin, özellikle nitelikli turist çekme, ürün çeşitliliğinin artırılması ve özellikle ülkemizin popüler turist destinasyonlarının ötesinde 81 ilimizin her birinde sunduğu zengin kültürel ve tarihi mirasın tanıtılması hedeflerimize destek olacağını ümit ediyorum.”

“TÜRKİYE’NİN HAZİNELERİNİ DİJİTAL DÜNYAYA TAŞIMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ise “Türkiye’nin Hazineleri” ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Google olarak Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız 2006 yılından bu yana ülkemizin güvenle dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Kurumların, işletmelerin ve bireylerin dijital dönüşümün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmeleri ve dijital ekonominin büyümesi için emek veriyoruz. Ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün de sunduğumuz ürün ve hizmetlerle desteklenmesi hep önceliklerimiz arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlarken de önemli bir dijital koleksiyon ile ülkemizin değerlerini Google Arts & Culture platformuna taşıyarak hem gelecek nesillere bir hediye bırakmak hem de uluslararası platformda yer alacak bir iş birliği yapmak istedik. Buradan hareketle bizim için çok kıymetli olan Google Arts & Culture platformumuzla yola çıktık. Başta Sayın Bakanım Mehmet Nuri Ersoy ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ileTürkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımıza kıymetli iş birlikleri ile sağladıkları içerikler için ve ayrıca Bettany Hughes’a da Türkiye’nin sunduğu hikayeleri paylaşmaya en az bizim kadar heyecan duydukları için çok teşekkür ediyorum. Google Arts & Culture: Türkiye’nin Hazineleri Dijital Koleksiyonumuzun, kültürümüzün zenginliği ve derinliği de göz önünde bulundurulduğunda daha nice hikayenin yer alacağı dinamik bir koleksiyon haline geleceğine yürekten inanıyoruz.”

Dijital koleksiyon içerisinde, dünyaca tanınan İngiliz tarihçi, yazar ve belgesel yayıncısı Bettany Hughes tarafından 10 videodan oluşan bir belgesel serisi de hazırlandı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı liderliğinde Türkiye’nin zengin mutfak kültüründen oluşan seçkiler de Google Arts & Culture platformunda yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesiyle oluşturulan Türkiye'nin Hazineleri dijital koleksiyonundaki içeriklere ulaşmak için tıklayabilirsiniz