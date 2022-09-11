Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini kesintisiz bağlayacak olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde tabliye betonunun tamamlanmasıyla önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü inşaatında sona doğru yaklaşıldığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Son 20 yılda doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiyeyi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarına vurgu yapan Karaismailoğlu, Eğiste Hadimi Viyadüğünün de Türkiyenin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden biri olduğunu aktardı.

Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini kesintisiz bağlayacağına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, Dengeli Konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 - 166 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü, bu özelliği ile ülkemizin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacağını söyledi.

12,50 metre gabarili çift yol platformuna göre aynı temele oturan iki farklı köprü şeklinde projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün gidiş-geliş güzergahında 2şer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet vereceğini belirten Karaismailoğlu, "Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğünün tamamlanmasıyla mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlanacak. Eğiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla, Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standardı yükseltilecek, zamandan ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak" dedi.

"TOROSLARA ADETA BİR MÜHÜR VURUYORUZ"

Eğiste Hadimi Viyadüğünde üstyapı imalatları devam ediyor diyen Karaismailoğlu, açıklamasına şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslara adeta bir mühür vuruyoruz. Eğiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla birlikte, seyahat süresin 20 dakika kısalacak. Halkımızın gönlüne giden yolları; dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle geçtik. Şehirlerimize transit geçişlerle nefes aldırdık. Biz, hizmet ve eser siyasetimizle, halkımıza hizmeti Hakka hizmet olarak gördük. Hizmet hamlelerimizde, günübirlik tartışmalara hiç girmedik. Bizim yapacak daha çok işimiz, kat edecek daha fazla yolumuz var. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz her yatırımın, her projenin ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik. Projelerimizde de ulaşım, lojistik ve haberleşmede ülkemizi bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik ve bu konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Bugüne kadar inşa ettiğimiz eserlerde olduğu gibi bundan sonrakilerde de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."