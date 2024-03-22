Türkiye'nin en büyük lise kampüsü ortaya çıktı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde açılması planlanan İstanbul Esenyurt'taki Türkiye'nin en büyük lise kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan ve yapımı devam eden Esenyurt Lise Eğitim Kampüsü inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Bakan Tekin, kampüste 5 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, kız öğrenci yurdu, erkek öğrenci yurdu, bilim ve sanat merkezi, planetaryum, konferans salonu, amfi tiyatro, açık ve kapalı spor salonları, kütüphaneler, ibadethaneler ve atölyelerin yer alacağını kaydetti.

Bakan Tekin, "Bu dev kampüsün, bilgi ve değerlerle donanacak Esenyurtlu evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. En güzel geleceği eğitimle ve birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Esenyurt'ta ülkenin en büyük lise kampüsünün tüm bloklarının kaba inşaatının yüzde 91'i tamamlanırken, yaz aylarında doğal gaz ve yerleşim öncesi son testlerin yapılmasının ardından kampüsün tüm bloklarında 2024-2025 döneminde eğitim öğretime başlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Taşınması ve açılması planlanan okulların sayısına göre, Esenyurt Lise Eğitim Kampüsü'nde 12 bin 648 öğrencinin eğitim alması ve 473 öğretmenin görev yapması planlanıyor.

Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerden kampüse taşınacak liselerin yerine açılacak yeni ilkokul ve ortaokulların, bölgenin derslik ihtiyacının karşılanmasına, sınıf mevcutlarının daha da azalmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.