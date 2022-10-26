Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik arıtması İstanbul'da açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günlük 650 bin metreküp atık suyu arıtacak, Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini hizmete açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı.

“İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. kademesi; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın katıldıkları törenle hizmete alındı.

Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinden kaynaklanan atık suların ileri biyolojik arıtılması, bu tesisle gerçekleştirileceği, yeni yapılan ileri biyolojik arıtma kademesiyle de, atık suda bulunan kirletici maddelerin tamamı giderilerek, Marmara Denizi'nin de çevre, halk sağlığı, deniz yaşamı açısından korunmuş olacağı belirtildi.

“Çevreye önem veriyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 24 tamamlamayla teslim alarak süreci bitirdikleri Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin hizmete girdiğini söyledi. "İSKİ'ye aylarca, 1,5 yıl zam yaptırılmadı. Şimdi de Ankara'da yüzde 50 indirim yapma gibi bir süreci yaşatıyorlar. Bu arkadaşlar iyi niyetli değil. Dertleri siz değilsiniz. Dertleri, iktidarları, koltukları. Biz dertleniyoruz. Her vatandaşımızın dertleriyle dertleniyoruz. Onun için her şeye rağmen, birçok engellemeye rağmen… Kim zam yapmak ister. Fiyat kim arttırmak ister? Ama bu ülkede artık enflasyon hesaplanamıyor. Yüzde 150 mi oldu? Hesaplayamıyoruz bile. Paramız pul oldu. Güzelim paramızı pul ettiler. Ne büyük zarara uğradığımızı, önümüzdeki yıllarda daha derin yaşayacağız ve göreceğiz fakirleştiğimizi. Aldatma süreci içerisinde birçok propaganda yapacaklar, buna kanmayacağız” dedi.

“ÇEVREYLE İLGİLİ 8 BÜYÜK PROJE YAPTIK”

Çevreyle ilgili 8 büyük proje daha yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, “Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma tesisini yapıyoruz. Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu’nu yaptık, bitirdik. Şile İçme Suyu Arıtma Tesisimizi bitirdik. Bu arada Baltalimanı'nı da bitiriyoruz. Onun da açılışını yapacağız. Silivri Seymen Çöp Suyu Arıtma Tesisimizi bitirdik. Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Beykoz Riva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Sarıyer Kilyos İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizi başlatıyoruz. Dolayısıyla bu projeler de önümüzdeki süreçte İstanbul için bitireceğimiz ve başlatacağımız işler” bilgilerini paylaştı.

İmamoğlu, elbette kendilerinden önce başlatılan bilimsel, teknik açıdan, doğru projelere hem teşekkür ediyor, hem de bir an önce yapıp bitirmeye gayret ettiklerini söyledi.