Türkiye'nin çocuk profili çıkarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde, çocukların profilini ortaya koymaya yönelik Türkiye Çocuk Araştırması’nın pilot çalışmaları başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen ve eğitim, sağlık, çevre, kültür gibi birçok konuda 0-18 yaş aralığındaki çocukların içinde bulundukları koşulların tespit edilmesini amaçlayan Türkiye Çocuk Araştırması’nın pilot çalışmalarına başlandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumuyla işbirliğiyle yürütülen “Türkiye Çocuk Araştırması” İstanbul ve Şanlıurfa’da yapılıyor.

Pilot illerde bugün başlayan araştırma 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Marmara Üniversitesi tarafından eğitim verilen anketörler, araştırma kapsamında belirlenen haneleri ziyaret ederek hazırlanan soruları yöneltecek.

Araştırma kapsamında eğitim, sağlık, konut, çevre, kültür ve benzeri birçok konuda 0-18 yaş grubundaki çocukların içinde bulundukları koşulları tespit etmeye yönelik sorularla Türkiye’nin çocuk profilinin çıkarılması amaçlanıyor.

Araştırmadan elde edilecek verilerin çocuklar için geliştirilecek politika ve hizmetlerde kullanılması hedefleniyor.

Pilot araştırmadan sonra tüm illerde saha çalışmalarına geçilecek. Türkiye Çocuk Araştırması’nın bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.