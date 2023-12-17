Türkiye'nin Akademi Ödülleri'nde üçüncü buluşma

Türkiye’deki ilmi çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve “Türkiye’nin Akademi Ödülleri” olarak nitelendirilen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ve bilim dünyasının aylardır merakla beklediği ve iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreni akademi, bilim, sanat, iş dünyası, siyaset ve medya camiasından çok sayıda ismi buluşturdu. Törende Büyük Ödül’ün sahibi Prof. Dr. İbrahim Akduman, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın takdimiyle aldı. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülüne layık görülen Prof. Dr. İlhami Gülçin’e ödülünü TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ takdim etti. Sosyal Bilimler Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’a ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN verdi. Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden Aziz Sancar’a verilen 50. Yıl Özel ödülünü Sancar adına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aldı. Sancar, törene video mesajı ile katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “BU KARDEŞİNİZ DE BİR İLİM YAYMA EVLADIDIR’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül törenindeki konuşmasında vakıflar ve ilgili STK’ların bilinçli gençler yetiştirilmesi konusunda önemli görevler üstlenmesi gerektiğini belirtti: “1950 sonrasında kurumlaşma, cemiyetleşme başladı. İlk cemiyetlerimizden biri de İlim Yayma Vakfı olmuştur. Bu ilk dönemdeki demokrasi ve atılımların en önemli adımlarından biri de eğitimde atılmıştır. Bu kardeşiniz de bir İlim Yayma evladıdır. Bugün cemiyetimiz ve vakfımız iftihar verici bir müessese konumundadır. İmam hatip okullarının kurulması ve yaşamasında cemiyetimizin çok önemli katkıları olmuştur.’’

"İlim dünyamızla gurur duyma günleri gelecektir" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz. Ne zaman ki ilim insanlarımız yaptığı eserlerle yetiştirdiği eserlerle dünyada söz sahibi olursa kendi kavramlarımızla düşünmüş oluruz. Bir şeyle dertlenmek onun davasını yürütmenin ilk şartıdır. Bu davayı sürekli gündeme getirmek hepimizin görevidir. İlim dünyamızla gurur duyma günleri gelecektir” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GAZZE'DEKİ KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇECEĞİMİZ GÜNLER YAKINDIR"

Gazze’deki katliama da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Zalim İsrail devletinin Batı devletlerinden desteği ile sürdürdüğü Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır” sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı.

2023 İlim Yayma Ödülleri’nde ödüle layık görülen akademisyenleri tebrik eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında “İlim, insanlığa hizmet etmek, insanı yaşatmak, umudu yeşertmek, yarınları var etmek için vardır; yıkmak, yok etmek, tüketmek için değil. İlim oldurmak içindir, öldürmek için hiç değil! Bir düşünürün ifade ettiği gibi bizim ecdadımız bilgiyi öldürmek için kullanmadı. Hesap verecek karanlık bir geçmişimiz yok bizim. Geleceğimize de hesap vermek zorunda kalacakları bir geçmiş bırakmayacağız inşallah” dedi.

İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla veriliyor. Üç farklı kategorideki; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar iki yılda bir düzenlenen büyük törenle onurlandırılıyor.

“Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde belirlenen mükâfatlar, bu yıl altın olarak açıklandı.

“Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilerek de başvurularını yapabildiler. “Büyük Ödül” ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirlendi. “Büyük Ödül” kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50’şer tam altın mükâfat olarak verildi.