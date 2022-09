Türkiye'nin 20, Ankara'nın 2. Şehir Hastanesi açıldı

Yaklaşık 4 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceklerini vurgulayan Erdoğan, içinde bulunulan yüzyılı da 'Türkiye Yüzyılı' olarak nitelendirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin alan olarak en büyüğü "Etlik Şehir Hastanesi" açıldı.

Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'inci şehir hastanesinin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE YILLAR YILI BUNA HASRETTİ...

Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerine yükselteceğimizin sözünü verdiklerini anımsatan Erdoğan, ulaşım, tarım, enerji, diplomasi, dış politika bu konularda dünyanın sayılı ülkesi olacağımızın sözünü verdiklerini belirterek, "Açılışını yaptığımız Etlik Şehir Hastanesi işte bu sözün gereğini hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzun örneklerinden biridir. Tabi Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık. Aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve yatak, aynı şekilde burası da 4 bin oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasretti. Bunu başardık mı? Başarır mıyız? Eyvallah, biliyorsunuz hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim. Milletimizin her hayali gibi bu ortak hayalimizin 20. eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin 20. şehir hastanesine de kavuştuğunu ifade eden Erdoğan, halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı 35'e çıkartacaklarını söyledi.

Şehir hastanelerinin bir kısmının Etlik'te olduğu gibi kamu-özel ortaklığı ile bir kısmı da genel bütçeden hayata geçirildiğine vurgu yaparak, muhalefete de göndermelerde bulundu. "Muhalefetin çoğu yalan ve çarpıtma olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli bugün pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor" diyen Erdoğan, kısa sürede bir çok şehir hastanesini hayata geçirdiklerini vurguladı.

https://youtu.be/PFvoZO3-29s

TÜRKİYE YÜZYILI...

"Bu yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı'dır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan, beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceklerini vurguladı.

Konuşmasında gençlere de ayrı bir parantez açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize bırakacağımız en önemli miras, sağlık başta olmak üzere her alanda onlara hayallerini gerçeğe dönüştürecek ruhu aşılamak ve imkanı vermektir. Vatandaşlarımızın her birinin ama özellikle gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile baklayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak duraksamak yok" diye konuştu.

8 AYRI HASTANEDEN OLUŞUYOR

Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşuyor. 1000 poliklinikle hizmet verilecek hastanede, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Hastanede Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi yer alıyor. Hastanede ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi ve Ankara'nın en kapsamlı Klinik Araştırma Merkezi de hizmet verecek.

Bu arada 15 bin yatak kapasiteli 13 şehir hastanesinin (Kütahya, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Aydın, Samsun, Trabzon, Antalya, Ordu, Denizli, Sakarya, Şanlıurfa, Diyarbakır) yapımı ise devam ediyor.