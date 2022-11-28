Türkiye, mesleki eğitim reformunu OECD ülkeleriyle paylaşacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Reformunu ve bu alandaki deneyimlerini OECD ülkeleriyle İstanbul'da düzenlenecek konferansta paylaşacak.ANKARA (İGFA) - OECD ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, Türkiye'nin mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği reformu ele almak üzere "Geleceğe Hazır Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi İnşa Etmek: Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Reformlarının Deneyimlerini Öğrenmek" konulu konferans, OECD ülkeleri ile üye olmayan birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

1 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek OECD - Türkiye Mesleki Eğitim Konferansı'na Avusturya, İsviçre, Arnavutluk, Azerbaycan, Mısır, Hırvatistan, Fas, Slovakya, Gürcistan gibi ülkelerin yanı sıra uluslararası birçok kuruluş ve ülkemiz iş dünyası, sektör temsilcileri ve STK'lar katılacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD- Türkiye mesleki eğitim konferansına ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, Haziran ayında Paris'teki 'Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi'ne katılmak üzere gittiğimiz Paris'te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldiklerini anımsatarak, "Genel Sekreter Cormann, Türkiye'nin eğitim alanında, özellikle mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği dönüşümleri heyecanla karşıladığını belirtmişti. Bu kapsamda İstanbul'da OECD ülkeleri ile üye olmayan ülkelerin de katılımıyla bir mesleki eğitim zirvesi için ev sahipliği yapacağız" dedi.

Konferansta OECD ülkeleri ve diğer ülkelerden gelen politika yapıcılar ve sosyal ortaklar için mesleki eğitim sistemlerine duyarlı, esnek, yenilikçi ve öğrencilerin değişen iş dünyasına geçişini destekleyici politikalara ve uygulamalara ilişkin tecrübe paylaşımı yapılacak.