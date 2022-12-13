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Türkiye markaları İstanbul’da buluşacak

GÜNDEM 13.12.2022, 16:20
Türkiye markaları İstanbul’da buluşacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, 16-17 Aralık'ta İstanbul'da "Türkiye'nin Gerçek Renkleriyle Tanışın" temasıyla düzenleyeceği "Türkiye Ulus Markalama Forumu”nda Türkiye markası, uluslararası alandaki markalama faaliyetleri ve ülke örnekleri ele alınacak.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin Gerçek Renkleriyle Tanışın" temasıyla TİM Maslak Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Ulus Markalama Forumu" (Türkiye Nation Branding Forum) dünyanın dört bir yanından uzman isimleri bir araya getirecek.

Kamu ve özel sektör temsilcileri ile medya profesyonellerinden 44 konuşmacının yer alacağı forumun açılışını, İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

Çok sayıda yerli ve yabancı katılımcıyı Türkiye'nin marka şehri İstanbul'da ağırlayacak forumda, dünyada ulus markalama alanındaki gelişmeler, endeksler, ülke örnekleri gözden geçirilecek. Forumda ayrıca Türkiye markası, tarihten bugüne gelen ulus markalama stratejisi, Türk dizileri, Türk mutfağı, marka şehirler, yumuşak güç unsurları ile uluslararası alandaki markalama faaliyetleri, uzmanlar tarafından tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Uluslararası ölçekte düzenlenen, Türkiye'de bir ilk niteliğindeki forum farklı ülkelerden ulus markalama koordinatörleri, ulus marka endekslerini yönlendiren kuruluşlardan üst düzey yetkililer ve EXPO temsilcilerini de bir araya getirecek.

Forumun ilk gününde "Dünyada Ulus Markalamada Trendler, Değişim ve Dönüşümler", "Değişen Dünyada Yer Markalama: Şehirlerin Hikayesi", "Ulus Markalama ve Gastrodiplomasi" panelleri düzenlenecek. Forumun ikinci gününde ise "Dünyada Ulus Markalama: Tecrübe Paylaşımları", "Kamu Diplomasisi ve Ulus Markalama Stratejisi", "Yayın, Yapım ve Kültür İhracatında Ulus Markalama", "Ulus Markalamanın Global Ölçeğe Taşınması: Uluslararası Fuarlar", "Türk Mutfağı Marka Elçileri" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Forumda Türk mutfağının usta şefleri, ünlü dizi oyuncuları ve yapımcıların katılacağı panellerin yanı sıra TRT sanatçılarının Türk müziği dinletileri ve Anadolu Ateşi dans gösterisi etkinlikleri de yapılacak.

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