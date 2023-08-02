'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' bu yıl 11 şehirde

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 11 şehirde düzenlenecek. Festivallerin ilk durağı, Kapadokya olacak.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir’de düzenlenecek festival; sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan 300’den fazla etkinliği sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 5 Ağustos’ta “Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali” ile başlayacak.

30’dan fazla mekânda yapılacak etkinliklerde binden fazla sanatçı yer alacak. Dünyada eşi benzeri bulunmayan peribacaları ve rengarenk balonlarla adeta bir görsel şölenin yaşandığı Kapadokya’ya yolu düşenler, 9 gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşayacak.

Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğrafseverin katılımıyla gerçekleştirilecek Fotomaraton ile başlayacak. Fotoğraf tutkunları, Kapadokya manzarasının en güzel göründüğü alanlarda kortej ve bando eşliğinde bir araya gelecek. Festival süresince çekilen fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen eserlere toplamda 156 bin TL ödül verilecek.

Festival gala konseri Paşabağları Vadisi’nde şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül, Manga’nın sevilen şarkılarının yanı sıra, Âşık Veysel’den Neşet Ertaş’a değerli ozanların eserlerini senfoni orkestrası eşliğinde seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

13 AYRI SAHNEDE ONLARCA KONSER

Festival süresince Göreme Festival Alanı, Paşabağları Vadisi, Avanos Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi’nde birbirinden ünlü isimlerin konserleriyle festivalde coşku doruğa çıkacak.

Göreme Festival Alanı’nda Simge Sağın, Madrigal, Hey! Douglas, 90’lar Türkçe Pop, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç ve Anadolu Ateşi Nevşehirliler ile buluşacak.

Paşabağları Vadisi’nde ise gala konserinin yanı sıra, Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri, 80’ler Melodileri, Müslüm Gürses Şarkıları, Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları ve Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin Venera Ensemble konseri seslendirilecek. Ayrıca Paşabağları Vadisi’nin eşsiz manzarasında kurulacak sahnede, Semah “Kırklar Meydanı” ve Fatih Çıtlak ile “Meâlî-Yi Semâ” programları da gerçekleştirilecek.

Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi’nde ise “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”, Muhlis Berberoğlu ile “Anatolian Space Ship Project”, Okay Temiz ve Umut Akyürek Nevşehirliler ile buluşacak.

Ayrıca festival süresince Avanos Meydan, Kayaşehir, Uçhisar Kalesi, Meryem Ana Kilisesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Zelve Örenyeri, Ürgüp Meydan, Üç Güzeller, Ortahisar Kalesi Meydanı ve Güray Müze’de kurulacak festival sahnelerinde “Sokağın Sesi” dinletileri gerçekleştirilecek. Festival süresince şehirdeki tüm müzeler saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

KAPADOKYA’NIN DÖRT BİR YANI TİYATRO SAHNESİ

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden önemli tiyatro oyunları ve müzikaller de sahnelenecek.

Kürşat Taner ile Türkü Tiyatrosu, Süheyl-Behzat Uygur ile “Hey Gidi Günler”, Nazan Kesal’ın “Yaralarım Aşktandır”, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “İki Bekar”, Van Devlet Tiyatrosu’nun “Scapin’in Dolapları” ve Bursa Devlet Tiyatrosu’nun "Sonum Başlangıcımdır" oyunları şehrin dört bir yanında sanatseverler ile buluşacak.

TARİHTEN MODERN SANATA HER ALANDA ONLARCA SERGİ

Sanatın her dalına ev sahipliği yapan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında birçok farklı alanda, başarılı sanatçıların sergileri de görülebilecek.

Resmin şairi olarak anılan Devrim Erbil’in mozaik, sedef, vitray, batik, halı, özgün baskı, marküteri ve resimden oluşan tüm tekniklerden elde ettiği örneklerin izlenebileceği “Kapadokya’ya Sevgilerimle”sergisi festival süresince Güray Müze’de sergilenecek.

Dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol’unRönesans dönemine ait tüm heykellerin görselleriyle yapay zekayı eğiterek oluşturduğu, dinamik formda veri heykellerinin yer aldığı “Rönesans Rüyaları” dijital enstelasyonu Meryem Ana Kilisesi’nde görülebilecek.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden yeni medya sanatçılarının dijital sanat, bio tasarım, ses tasarımı gibi farklı disiplinlerdeki eserlerinden oluşan karma bir seçkinin sunulacağı “Eskizden Piksele Dijital Sanat” sergisi Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Kapadokya Üniversitesi Mahzen’de izleyiciyle buluşacak.

Atatürk'ün 1000’den fazla fotoğrafının yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan “Bir Hayalin İnşası” dijital enstalasyon sergisi festival kapsamında Avanos’ta Kızılırmak kenarında görülebilecek.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahve Müzesi’nde “Türk Kahvesi Sergisi”, Avanos Yaşayan Miras Müzesi’nde “Bölgesel Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Sergisi”, Kapadokya Üniversitesi Mustafakemalpaşa Kampüsü Avlusu’nda Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Sergisi açılacak.

Söyleşi, Sanat, Sinema, Gastronomi, Atölye…

Festival kapsamında Göreme ve Paşakonağı halk kütüphanelerinde tarih, drama, yaratıcı yazarlık atölyeleri düzenlenecek.

Damat İbrahim Paşa Külliyesi Kurşunlu Camii’nde de Hacıbektaş Veli ve daha birçok farklı konuda söyleşiler gerçekleştirilecek.

Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Gastronomi Sokağı’nda geleneksel el sanatları ve gastronomiyle ilgili atölyeler düzenlenerek, Kapadokya bölgesinin yerel değerleri tanıtılacak.

Festivalde sanatseverler, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Nadide Hayat gibi sevilen Türk filmlerini de Avanos Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi’nde izleme fırsatı bulacaklar.

ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞACAK

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturulacak.

Avanos Amfi Tiyatro önünde kurulacak rengarenk oyun alanlarında halka atışından labut devirmeye, çuval yarışından halat çekmeye kadar birbirinden eğlenceli oyunları oynayacaklar. Alanda kurulacak sahnede de her gün Kral Şakir Kapadokya Macerası, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Şirinler gibi çok sevdikleri kahramanların tiyatro oyunlarını izleme fırsatı bulacaklar.

Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde her gün kum boyama, mozaik, cam boyama, takı tasarımı, kitap ayrıcı, kaşık kukla, seramik, ahşap maket, Karagöz Hacivat yapımı, şapka atölyesi gibi birçok farklı alanda çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek.

Alanda ayrıca çocuklara gökyüzüyle ilgili özel filmler izleyebilecekleri planetaryum da kurulacak.

Nevşehir merkezdeki TÜİK Meydan’daki kamyon tiyatrosunda her gün farklı çocuk oyunları sahnelenecek. Çocuklar festival boyunca meydanda bulunacak olan Gezici Kütüphane ile Çanakkale Savaşları Mobil Müze TIR’ını ziyaret etme olanağı bulacaklar.

BALON FESTİVALİ

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, daha önce İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nden farklı olarak ayrıca uluslararası balon etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Festivalin son üç gününde sıcak hava balonu etkinlikleriyle Kapadokya semalarında renkli görüntüler oluşacak. Yurtdışında özel olarak tasarlanmış onlarca sıcak hava balonu festival kapsamında bölgeye gelirken, Kapadokya geceleri de Night Glow etkinlikleriyle ışıl ışıl olacak.

Festival programı ve etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere https://kapadokya.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşılabiliyor.