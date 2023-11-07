Son Dakika

Türkiye Kent Konseyi Birliği Hatay'ı raporlayacak

GÜNDEM 07.11.2023, 16:38
Türkiye Kent Konseyi Birliği Hatay'ı raporlayacak

6 Şubat Depreminden en çok etkilenen illeri ziyaret eden Türkiye Kent Konseyi Birliği Yürütme Kurulu üyeleri Hatay’da Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları temsilcileri ile buluştu.HATAY (İGFA) - Türkiye Kent Konseyi Birliği üyeleri Hatay’ın deprem sonrası güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Sivil Toplum Kuruluşları, meslek odaları temsilcileri,  mülki idare, yerel yönetim temsilcileri, muhtar, esnaf ve genç bireylerle bir araya gelen üyeler, yeniden yapılanma sürecinde öncelikli sorunları rapor edip ilgili bakanlıklara ileteceklerini belirterek çözümün takip edileceğini bildirdi.

Toplantıda söz alan STÖ temsilcileri, sağlık hizmetinin aksamaması amacıyla sağlık emekçilerinin koşullarının iyileştirilmesi, teşvik edici katkıların sunulması, kadroların arttırılması ve stres altında çalışan sağlıkçıların dönüşümlü çalışmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ailesi eğitim ve sosyal koşullardan dolayı başka illerde olan sağlık çalışanlarının maaşlarının düzenleme yapılması, şehrin yeniden ayağa kalkmasının kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının eş güdümlü ve şeffaf çalışmaları ile mümkün olacağı dile getirildi.

Hatay’da yapılacak çalışma planlarının ve takviminin vatandaş tarafından da bilinmesinin önemine değinilen görüşmede, ‘Kent Suçları Yasası’nın çıkmasının, bundan sonraki yapılaşmanın ‘Deprem Kondu’ şeklinde şehir estetiğini bozacak tarzda gelişmemesi gerektiği vurgulandı.

Çevre tahribatının göz önünde bulundurularak enkaz kaldırma ve depolamanın yaratacağı toprak, su kirliliği, tüm canlılara, tarım ürünlerine, insan sağlığının olumsuz etkilendiğine dikkat çekilen toplantıda, molozlarda bulunan asbest ve diğer ağır metallerin gelecek kuşaklarda yaratacağı kanser hastalıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin önemine vurgu yapıldı.

Gereksiz ağaç kesimlerinin bir an önce önüne geçilmesi, dere kenarlarında konteynerler kurulduğu konuşulurken temel yaşam koşullarının olmadığı, eğitimin aksadığı, temel yaşam koşullarının olmadığı, eğitimin aksadığı, internet iletişim sorununun hale çözülemediğinden dolayı sorunların devam ettiği dile getirildi.

Yaşanan depremden kaynaklı uzvunu kaybeden vatandaşlara protez, psiko sosyal destek sağlanmasının en önemli ihtiyaç olduğu ifade edilen toplantıda, verilen ev kiralarının evler teslim edilene kadar devam etmesi ve güncellenmesi gerektiği ağır ve orta hasarlı binaların gözlemsel yanında deneysel, bilimsel yapılması, mahkeme dosyaları birikmelerinin önüne geçilecek önlemler alınması istendi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Üyeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da gerçekleşen görüşme toplantı raporlarının 3 ilin ortak buluşma noktasından basın açıklamasıyla ilan edileceğini açıkladı.

Türkiye Kent Konseyi Birliği Dönem Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kurucu başkanı Necati Binici,  Başkan Yardımcısı Sedat Köse ve Nuray Akçasoy, Zeynep Arıkan,  Rüstem Septioğlu, Süleyman Basa, Burak Taştan ve aynı zamanda Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon’dan oluşan yürütme kurulu üyeleri   " kalbimiz deprem bölgesinde atıyor" diyerek Hatay’ın acılarını bir kez daha paylaştıklarını kaydetti.

Görüşmelerin ardından Türkiye Kent Konseyi Birliği Üyeleri, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 10 5
20. İstanbulspor 10 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3