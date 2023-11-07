Türkiye Kent Konseyi Birliği Hatay'ı raporlayacak

6 Şubat Depreminden en çok etkilenen illeri ziyaret eden Türkiye Kent Konseyi Birliği Yürütme Kurulu üyeleri Hatay’da Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları temsilcileri ile buluştu.HATAY (İGFA) - Türkiye Kent Konseyi Birliği üyeleri Hatay’ın deprem sonrası güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Sivil Toplum Kuruluşları, meslek odaları temsilcileri, mülki idare, yerel yönetim temsilcileri, muhtar, esnaf ve genç bireylerle bir araya gelen üyeler, yeniden yapılanma sürecinde öncelikli sorunları rapor edip ilgili bakanlıklara ileteceklerini belirterek çözümün takip edileceğini bildirdi.

Toplantıda söz alan STÖ temsilcileri, sağlık hizmetinin aksamaması amacıyla sağlık emekçilerinin koşullarının iyileştirilmesi, teşvik edici katkıların sunulması, kadroların arttırılması ve stres altında çalışan sağlıkçıların dönüşümlü çalışmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ailesi eğitim ve sosyal koşullardan dolayı başka illerde olan sağlık çalışanlarının maaşlarının düzenleme yapılması, şehrin yeniden ayağa kalkmasının kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının eş güdümlü ve şeffaf çalışmaları ile mümkün olacağı dile getirildi.

Hatay’da yapılacak çalışma planlarının ve takviminin vatandaş tarafından da bilinmesinin önemine değinilen görüşmede, ‘Kent Suçları Yasası’nın çıkmasının, bundan sonraki yapılaşmanın ‘Deprem Kondu’ şeklinde şehir estetiğini bozacak tarzda gelişmemesi gerektiği vurgulandı.

Çevre tahribatının göz önünde bulundurularak enkaz kaldırma ve depolamanın yaratacağı toprak, su kirliliği, tüm canlılara, tarım ürünlerine, insan sağlığının olumsuz etkilendiğine dikkat çekilen toplantıda, molozlarda bulunan asbest ve diğer ağır metallerin gelecek kuşaklarda yaratacağı kanser hastalıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin önemine vurgu yapıldı.

Gereksiz ağaç kesimlerinin bir an önce önüne geçilmesi, dere kenarlarında konteynerler kurulduğu konuşulurken temel yaşam koşullarının olmadığı, eğitimin aksadığı, temel yaşam koşullarının olmadığı, eğitimin aksadığı, internet iletişim sorununun hale çözülemediğinden dolayı sorunların devam ettiği dile getirildi.

Yaşanan depremden kaynaklı uzvunu kaybeden vatandaşlara protez, psiko sosyal destek sağlanmasının en önemli ihtiyaç olduğu ifade edilen toplantıda, verilen ev kiralarının evler teslim edilene kadar devam etmesi ve güncellenmesi gerektiği ağır ve orta hasarlı binaların gözlemsel yanında deneysel, bilimsel yapılması, mahkeme dosyaları birikmelerinin önüne geçilecek önlemler alınması istendi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Üyeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da gerçekleşen görüşme toplantı raporlarının 3 ilin ortak buluşma noktasından basın açıklamasıyla ilan edileceğini açıkladı.

Türkiye Kent Konseyi Birliği Dönem Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kurucu başkanı Necati Binici, Başkan Yardımcısı Sedat Köse ve Nuray Akçasoy, Zeynep Arıkan, Rüstem Septioğlu, Süleyman Basa, Burak Taştan ve aynı zamanda Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon’dan oluşan yürütme kurulu üyeleri " kalbimiz deprem bölgesinde atıyor" diyerek Hatay’ın acılarını bir kez daha paylaştıklarını kaydetti.

Görüşmelerin ardından Türkiye Kent Konseyi Birliği Üyeleri, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.